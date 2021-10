Οικονομία

Protergia - Αντετοκούνμπο: νέα καμπάνια για την εταιρεία ενέργειας (εικόνες)

Η εταιρεία του Ομίλου MYTILINEOS δείχνει τον δρόμο για το μέλλον του πλανήτη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση απο την εταιρεία:

"H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας, δείχνει το μόνο δρόμο για το μέλλον του πλανήτη. Επιστρατεύει τη γνώση και την καινοτομία και δημιουργεί μία ενέργεια φιλική, ανεξάντλητη, και πιο «πράσινη».

Στη νέα εταιρική καμπάνια της Protergia, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμετράται με τα στοιχεία της φύσης. Αμείλικτα, αλλά το κάθε ένα ξεχωριστά αποτελεί πηγή ανεξάντλητης καθαρής ενέργειας.

«Αν σταθείς δυνατός όσο ο αέρας, το νερό, ο ήλιος και αφήσεις την ενέργειά τους να γίνει η δική σου ενέργεια, τότε, δεν έχει όρια το μέλλον που μπορείς να φτιάξεις».

Απέναντι στην ισχύ της φύσης, ο Γιάννης προβάλλει τη δική του ισχύ. Τη θέλησή του να κινείται ασταμάτητα μπροστά. Αξίες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη Protergia. Αξίες που εμπνέονται από τη συνολική στρατηγική της MYTILINEOS με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με συνεχείς «πράσινες» επενδύσεις και με γνώμονα την καινοτομία και την βιωσιμότητα, η Protergia μετασχηματίζεται σε ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό utility, προσφέροντας ολιστικές υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα στους πελάτες της, μέσα από το πρίσμα της εξοικονόμησης ενέργειας. Έχοντας ήδη καταστεί ηγέτιδα στην ελληνική αγορά, ενισχύει το ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο (1,2 GW σε λειτουργία και 826 MW υπό κατασκευή - μονάδες με καύσιμο το φυσικό αέριο) αντλώντας ενέργεια από τα στοιχεία της φύσης:

250 MW ΑΠΕ σε λειτουργία ή κατασκευή (Αιολικά πάρκα, Φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υδροηλεκτρικά έργα)

1.480 MW υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκά πάρκα

100 MW αιολικά πάρκα προς τελική επενδυτική απόφαση (FID) στο τέλος του 2021

25 υπό ανάπτυξη έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Αρωγοί στους εθνικούς στόχους για απανθρακοποίηση, πιστοί στο όραμα για ένα μέλλον βιώσιμο για όλους, στην Protergia πιστεύουμε ότι δεν έχει όρια το μέλλον που μπορούμε να φτιάξουμε.

Δείτε τη νέα εταιρική καμπάνια της Protergia και ελάτε μαζί μας στο δρόμο για ένα καλύτερο και βιώσιμο αύριο, για όλους:

Η MYTILINEOS, μέσω της Protergia, δραστηριοποιείται στην προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ο εξελιγμένος τρόπος που η Protergia προσφέρει τα προϊόντα της δείχνει το μέλλον της ενέργειας και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο με νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Ένα δρόμο γεμάτο δυνατότητες όπου όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

MYTILINEOS:

H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 3.850 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό".