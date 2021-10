Ο Πάπας Φραγκίσκος στη Λέσβο

Κόσμος

Επιστρέφει στη Λέσβο ο Πάπας Φραγκίσκος. Οι πληροφορίες για την επίσκεψή του στο νησί.

Στη Μυτιλήνη θα βρεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Πάπας Φραγκίσκος, στο πλαίσιο περιοδείας του, που περιλαμβάνει και την Ελλάδα, πιθανότατα στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου 2021. Την προοπτική της επίσκεψης του Πάπα στην Ελλάδα είχε μεταδώσει την 1η του περασμένου Σεπτεμβρίου το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προετοιμάζοντας λεπτομέρειες της επίσκεψης αυτής, αύριο Πέμπτη, καρδινάλιοι από το Βατικανό θα επισκεφθούν, συνοδευόμενοι από πολιτικά στελέχη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον καταυλισμό του προσωρινού ΚΥΤ στο Μαυροβούνι (Καρά Τεπέ) της Μυτιλήνης. Θέση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της επίσκεψης του Πάπα στη Μυτιλήνη, κι αυτό γιατί, όπως έγινε γνωστό, ο Πάπας θέλει με την επίσκεψη του να παρέμβει σε ζητήματα της ανθρωπιστικής-προσφυγικής κρίσης.

Από το πρωί σήμερα, στη Μυτιλήνη βρίσκεται ο νέος αρχιεπίσκοπος παντός Αιγαίου και μητροπολίτης Νάξου-Άνδρου-Τήνου-Μυκόνου και αποστολικός τοποτηρητής της Επισκοπής Χίου (στην οποία ανήκει και η καθολική κοινότητα της Μυτιλήνης) Ιωσήφ Πρίντεζης.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί επίσκεψη του Πάπα στη Μυτιλήνη τον Απρίλιο του 2016, οπότε και πραγματοποιήθηκε η ιστορική συνάντηση των τριών ιεραρχών, του Πάπα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο.

