Κολωνός: περιπολικό έκανε “κούρσα ζωής” για 2χρονο αγόρι (βίντεο)

Αστυνομικοί έσωσαν τη ζωή παιδιού δίνοντας «αγώνα» με το χρόνο.

Ένα αγοράκι δύο ετών έπαθε αλλεργικό σοκ το βράδυ της Τρίτης, στον Κολωνό.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ άργησε να φτάσει στο σπίτι του κι έτσι, αστυνομικοί συντονίστηκαν, ώστε το παιδί να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Μηχανές της ομάδας «Ζ» και της «ΔΙ.ΑΣ.» άνοιγαν το δρόμο στο περιπολικό της Άμεσης Δράσης που μετέφερε το παιδί μέσα από το κέντρο της Αθήνας. Το παιδί ήταν ήδη μελανιασμένο, όταν το παρέλαβε το ασθενοφόρο.

Έφτασε έγκαιρα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και κυριολεκτικά, σώθηκε η ζωή του.

Το βίντεο που ανάρτησε η Ελληνική Αστυνομία

