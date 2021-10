Πολιτική

Κώστας Καραμανλής: απαιτείται ομοψυχία και εθνική συνεννόηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χαιρετισμός του πρώην Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη, η οποία έγινε στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ.Καραμανλής».

Μήνυμα ενότητας και ομοψυχίας έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Καραμανλής, κατά το χαιρετισμό που απηύθυνε σε εκδήλωση του Ιδρύματος “Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής”, με θέμα “Κωνσταντίνος Καραμανλής - Η πορεία της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη”.

«Οφείλουμε συνέπεια να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την διαμόρφωση συνθηκών σύμπνοιας, ομοψυχίας και εθνικής συνεννόησης.

Ο δημοκρατικός διάλογος και η αντιπαράθεση επιχειρημάτων πρέπει να διευκολύνει και όχι να υπονομεύει την ανάγκη σύγκλισης απόψεων για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής, πρωτίστως για τα μεγάλα εθνικά θέματα» , σημείωσε «δείχνοντας» την αξιωματική αντιπολίτευση και υπενθυμίζοντας ότι, «αυτό είναι το θεμελιώδες δίδαγμα της ιστορικής μας εμπειρίας».

«Είναι αναγκαίο να επισημανθεί και να στηλιτευθεί η επαμφοτερίζουσα στάση έναντι της Τουρκίας, η οποία συμπεριφέρεται ως ταραξίας στην ευρύτερη περιοχή, εγείροντας αξιώσεις που προσβάλλουν κατάφωρα και το γράμμα και το πνεύμα του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, δια έργων και λόγων, απειλεί ευθέως, όχι μόνο δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, αλλά ακόμα και την εδαφική ακεραιότητα χωρών – μελών της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένα κράτη, μάλιστα, υιοθετώντας στάση επιτήδειου ουδέτερου, εμμέσως πλην σαφώς, δείχνουν να κλείνουν το μάτι προς την Τουρκία, δηλαδή να ενθαρρύνουν την απαράδεκτη και παραβατική συμπεριφορά της», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - βιασμός 60χρονης: στο εδώλιο ο 29χρονος κατηγορούμενος

Καιρός - Λαγουβάρδος: ο “Μπάλλος” θα είναι δυνατός και επικίνδυνος (βίντεο)

Φυλακές Αλικαρνασσού: Φωτιά σε κελί, με εγκαύματα κρατούμενοι