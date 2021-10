Τεχνολογία - Επιστήμη

Το ελληνικό σεισμικό τόξο και οι 6 μεγάλοι σεισμοί του 2008 (βίντεο)

Τι εκτιμούν οι ειδικοί, μετά την δόνηση των 6,3 Ρίχτερ στην Κρήτη και τις αναφορές για πιθανή διέγερση ρηγμάτων. Γιατί ανησυχούν για ντόμινο σεισμών.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24 ώρα κατά τους σεισμολόγους, για το εάν ο σεισμός των 6,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ της Τρίτης, που έβγαλε στο δρόμο κάτοικους σε Σητεία και Ιεράπετρα, είναι ο κύριος σεισμός. Αυτό, διότι η μετασεισμική δραστηριότητα είναι χαμηλή με οριακή ένταση τους 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Όπως λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, «ο σεισμός έγινε σε θαλάσσιο βάθος και αυτό εξηγεί ότι δεν έχουμε πολλούς μετασεισμούς όμως μπορεί να γίνει ένας και να είναι μεγάλος, 5 Ρίχτερ και πιο πολύ. Περιμένουμε και άλλα στοιχεία για να σιγουρευτούμε, αν αυτός είναι ο κύριος σεισμός».





Το ελληνικό τόξο και οι ισχυροί σεισμοί

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα τελευταία χρόνια η σεισμική έξαρση παρουσιάζεται κυρίως στο νότιο μέρος του ελληνικού τόξου, που ξεκινά από το Ιόνιο Πέλαγος, περνά νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, συνεχίζει νότια της Κρήτης και της Ρόδου και καταλήγει στην νοτιοδυτική Τουρκία.

Η ενεργοποίηση των ρηγμάτων εντοπίζεται στο σημείο σύγκλισης της αφρικάνικής και της ευρασιατικής πλάκας, που είναι το πιο ενεργό σημείο πρόκλησης σεισμών στη Μεσόγειο, εντάσεως μέχρι 8 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ.

Όπως λέει ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος, «την τελευταία 20ετία θα δείτε σεισμούς της τάξεως των 6 Ρίχτερ, που έχουν γίνει νότια από την Κρήτη ή ανατολικά από την Κρήτη. Να θυμίσω πριν 10 χρόνια έναν σεισμό στη Κρήτη, που είχε κι ένα μικρό τσουναμι, αλλά έγινε σε απόσταση 100 χιλιομέτρων και δεν ειχε επιπτώσεις. Δεν είναι περίεργο που έχουμε σεισμούς στην Κρήτη, απλώς είναι η γειτνίαση με τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου , αλλά και τους υπόλοιπους σεισμούς που έχουν γίνει τελευταία: του Τυρνάβου, της περιοχής της Σάμου. Είμαστε σε μια χρόνια σεισμικά πιο δύσκολη από τις άλλες».

Η έξαρση της σεισμικής δραστηριότητάς στο ελληνικό τόξο ήταν εμφανής το 2008, καθώς τότε σημειωθήκαν 6 σεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ:

06 Ιανουαρίου: 6,1 Ρίχτερ στο Λεωνίδιο

14 Φεβρουαρίου: 6,8 Ρίχτερ στην Μεθώνη

14 Φεβρουαρίου: 6,2 Ρίχτερ στην Μεθώνη

20 Φεβρουαρίου: 6,1 Ρίχτερ στην Μεθώνη

08 Ιουνίου: 6,5 Ρίχτερ στην Ανδραβίδα

15 Ιουλίου: 6,3 Ρίχτερ στην Ρόδο

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας δηλώνει «είμαστε σε προβληματισμό από την μετασεισμική ακολουθία. Οι πολίτες πρέπει να προσέχουν σε περίπτωση που το σπίτι τους έχει υποστεί βλάβη».

Πιθανότητα για ντόμινο σεισμικών δονήσεων

Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων μπαίνει επίσης το επόμενο διάστημα το ενδεχόμενο εμφάνισης ντόμινο σεισμικών δονήσεων καθώς το επίκεντρο του σεισμού έγινε σε τάφρο συγκέντρωσης ρηγμάτων.