Άγκνες Τζέμπετ Τιρόπ : Η Ολυμπιονίκης δολοφονήθηκε στο σπίτι της

Γυναικοκτονία «μαρτυρούν» τα πρώτα στοιχεία. Τι μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα.

Δολοφονημένη βρέθηκε στο σπίτι της η Ολυμπιονίκης του Τόκιο στα 5χλμ, Άγκνες Τζέμπετ Τιρόπ, όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία Στίβου Κένυας.

«Η Τιρόπ βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Ίτεν, αφού φέρεται να μαχαιρώθηκε από τον σύζυγό της.

Η Κένυα έχασε ένα στολίδι που ήταν μία από τις πιο γρήγορα ανερχόμενους γίγαντες της διεθνούς σκηνής», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Στίβου της Κένυας.



Την είδηση της δολοφονίας έκανε γνωστή η δημοσιογράφος Usher Komugisha.

HEARTBREAKING! ????



Kenyan athlete Agnes Jebet Tirop, who represented Kenya ???? at the Tokyo 2020 Olympics in the 5000m, has been found dead in her house with stab wounds to her abdomen.



She was just 10 days away from her 26th birthday. Rest in peace Queen! pic.twitter.com/dbqACcTUG6