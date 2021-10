Κόσμος

Νορβηγία: πολύνεκρη επίθεση στο Κόνγκσμπεργκ

Νεκροί και τραυματίες από την επίθεση που έγινε στο κέντρο της πόλης.

(φωτογραφία αρχείου)

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν από έναν άνδρα που χρησιμοποιώντας ένα τόξο και βέλη εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις στην νορβηγική πόλη Κόνγκσμπεργκ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη τόνισε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον αστυνόμο, ο άνδρας έδρασε μόνος του.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε τον αριθμό των νεκρών ή των τραυματιών.

#BREAKING: several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured pic.twitter.com/5sh8CSsSrN — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 13, 2021

Several died and were injured after an suspected terror attack in #Norway. A police operation incl bomb squad is underway in #Kongsberg center in connection with a person who has been observed with a bow and arrow. The alleged perpetrator has been taken into custody https://t.co/r8tT8CJGSH pic.twitter.com/KGSWusCjGJ — ?????????????? ???????????????? ?? (@MArizanti) October 13, 2021

