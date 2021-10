Κοινωνία

Σεισμός στην Πύλο

Αναστατώθηκε η Μεσσηνία από τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα ανοιχτά της Πύλου.

Ο σεισμός σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 96 χιλιόμετρα νότια της Πύλου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,6 χιλιόμετρα.

