Νάξος: Σοβαρό τροχαίο έξω από βενζινάδικο

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (περίπου στις 19:00) στον επαρχιακό δρόμο Χώρας - Χαλκείου, στη Νάξο.

Το τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα - δύο ΙΧ και ένα αγροτικό - είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του αγροτικού οχήματος, για τον οποίο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά στο αριστερό πόδι και οι γιατροί καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να μην ακρωτηριαστεί.

Το τροχαίο συνέβη όταν στον κεντρικό επαρχιακό δρόμο Χώρας - Χαλκείου στο ύψος του βενζινάδικου. Τα δύο ΙΧ κατευθύνονταν προς τη Χώρα. Το ένα, με οδηγό 45χρονο, πήγε να προσπεράσει το άλλο, το οποίο την ίδια στιγμή έστριβε για το βενζινάδικο.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν και το δεύτερο, με οδηγό έναν 21χρονο, πετάχτηκε με φόρα προς το βενζινάδικο και έπεσε επάνω στο αγροτικό που ήταν εκεί σταθμευμένο για ανεφοδιασμό βενζίνης. Ο 52χρονος οδηγός του αγροτικού ήταν και ο άνθρωπος που τραυματίστηκε σοβαρά. Από το τροχαίο τραυματίστηκε και ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Ραπτάκη, διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Νάξου, ο 52χρονος έχει υποστεί ανοιχτό κάταγμα τρίτου βαθμού στην αριστερή κνήμη και κάταγμα λεκάνης. «Δύο πολύ βαριές κακώσεις», όπως υπογράμμισε.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν άμεσα η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τη συνδρομή δύο οχημάτων και τεσσάρων πυροσβεστών, συνέδραμε στον απεγκλωβισμό του 52χρονου οδηγού του αγροτικού.

Οι οδηγοί των οχημάτων που κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο συνελήφθησαν και κρατούνται στο ΑΤ Νάξου, το οποίο διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

Πηγή: naxostimes.gr

