FIBA Europe Cup: Ηρακλής και Περιστέρι έκαναν... άσχημο ποδαρικό

Οι δύο ελληνικές ομάδες γνώρισαν την ήττα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών τους στη διοργάνωση.

Παρά την υπερπροσπάθεια του, το Περιστέρι δεν κατάφερε να αποδράσει με το “διπλό” από τη Λευκορωσία, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων του στον 7ο όμιλο του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου ηττήθηκε στην παράταση (77-77 κ.α.) από την Τσμόκι Μινσκ με το τελικό 87-85 και μπήκε με το... αριστερό στη διοργάνωση.

Παρά την εντυπωσιακή εκκίνηση του (2-10 στο 3΄) και το προβάδισμα που κράτησε μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου (23-25), το Περιστέρι “κόλλησε” στην αντίπαλη άμυνα στο δεύτερο δεκάλεπτο, βρέθηκε στο -9 στο 20΄ (49-40), ενώ στο 29΄ η εις βάρος του διαφορά έφτασε ακόμη και τους -18 πόντους (68-50).

Ωστόσο, με αντεπίθεση διαρκείας στον... επίλογο του αγώνα, όταν έτρεξε το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 21-7, η ελληνική ομάδα κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης και να αποκτήσει δεύτερη ευκαιρία για “διπλό” στην παράταση (77-77 κ.α.).

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, το Περιστέρι δεν έχασε τη μαχητικότητα του και ο φωτεινός πίνακας έγραψε στα 58΄΄ για τη λήξη το ισόπαλο 85-85. Η αστοχία του, όμως, από τα 6.75, τη στιγμή που ο Μπλίζνιουκ έγραφε το 87-85 για τη Τσμόκι Μινσκ στα 28΄΄, στοίχισαν στην ελληνική ομάδα την ευκαιρία για την υπέρβαση.

Πρώτος σκόρερ για το Περιστέρι αναδείχθηκε ο Πέτεγουεϊ με 20 πόντους, ενώ από 14 πόντους πρόσθεσαν οι ΜακΚρί και Μπράουν. Από τους νικητές ξεχώρισε ο Κλαρκ με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 49-40, 70-56, 77-77 κ.α., 87-85 παρ.

Τσμόκι Μινσκ: Μπελιάνκου 13, Μπλίζνιουκ 7, Κλαρκ 15, Παράλιου, Τραστινέτσκι 7, Ντόντου 2, Ερνάντεθ 10, Γιάνκοβιτς 8, Σταμπρούσκι, Άπσο 14, Γουόρνερ 11.

Περιστέρι: Μπράουν 14, Κατσίβελης 4, ΜακΚρί 14, Πέτεγουεϊ 20, Σαλούστρος 5, Χρυσικόπουλος 8, Μίλερ 11, Μωραΐτης 4, Μορέιρα 5.

Με την ομάδα ενός παλιού μας γνώριμου, από το πέρασμά του στον Πανιώνιου, την ΑΕΚ και τον Άρη, του 52χρονου Γκερντ Χάμινγκ, την ΖΖ Λάιντεν, πρωταθλήτρια Ολλανδίας, ο Ηρακλής έκανε πρεμιέρα στους ομίλους του FIBA Europe Cup.

Παρουσία οπαδών του στην κερκίδα του “Vijf Meihal”, οι κυανόλευκοι έκαναν τόσα πολλά λάθη στην άμυνα, που χάρισαν μια ανέλπιστη νίκη στους Ολλανδούς, με το 71-63.

Το μεγάλο πρόβλημα για τον Ηρακλή ήταν και πάλι η άμυνα, οι θέσεις των παικτών που δεν διεκδίκησαν όσα τους αντιστοιχούσαν, με συνέπεια οι Ολλανδοί να έχουν συχνά δεύτερες και τρίτες επιθέσεις.

Τα δεκάλεπτα: 25- 24, 37-38, 53-51, 71-63

ΖΖ Λάιντεν: Νταν 11, Μίντγκαρντ 17, Μικαλάουσκας 10, Τουμπούτις 8, Βέρβερς 2, Μπούκνεχτ, Ντε Γιόνγκ 8, Ντε Βιντ, Τζόναθαν, Εϊφο, Μπρι 10, Χοφ.

Ηρακλής: Ντάνιελς 1, Λιντς 10, Παπαδάκης 5, Τέιλορ, Τέρνερ 6, Αγραβάνης 13, Χαριτόπουλος, Ντάγκλας 11, Φίλιος, Κουζέλογλου 6, Σκορδίλης, Γούλριτζ 11.

