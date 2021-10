Φωτιά σε κατάστημα στον Πειραιά (εικόνες)

Κοινωνία

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα χαρτικών επί της οδού Νικήτα στον Πειραιά.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μετά τις 05:30 τα ξημερώματα κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο. Το κατάστημα κάηκε ολοσχερώς.

#Πυρκαγιά σε κατάστημα επί της οδού Νικήτα στον Πειραιά. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 13, 2021

