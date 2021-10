Κόσμος

Συρία: νεκροί από αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ

Το Ισραήλ διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών και αρκετών παρακείμενων θέσεων κοντά στην Παλμύρα.

Ένας σύρος στρατιώτης και τρεις φιλοϊρανοί παραστρατιωτικοί σκοτώθηκαν στα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε αργά το βράδυ της Τετάρτης το Ισραήλ στην Παλμύρα, στην επαρχία Χομς, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συρίας, μη κυβερνητική οργάνωση η οποία έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Περί τις 23:34 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) το Ισραήλ διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών και αρκετών παρακείμενων θέσεων κοντά στην Παλμύρα», ανέφερε πηγή προσκείμενη στον στρατό, σύμφωνα με το συριακό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια και το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Τα πλήγματα είχαν στόχο θέσεις φιλοϊρανών και τηλεπικοινωνιακό πύργο στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση T4, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας σύρος στρατιώτης και τρεις παραστρατιωτικοί προσκείμενοι στο Ιράν, η εθνικότητα των οποίων δεν είναι γνωστή ως αυτό το στάδιο. Άλλοι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις σύροι στρατιώτες, έχουν τραυματιστεί, κατά τη ΜΚΟ. Το SANA και η κρατική τηλεόραση έκαναν νωρίτερα λόγο για έναν στρατιώτη νεκρό και τρεις συναδέλφους του τραυματίες.

Την περασμένη εβδομάδα, πάντα σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ισραηλινή επιδρομή εναντίον θέσεων στην ίδια αεροπορική βάση και στην περιοχή γύρω από αυτήν είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο αλλοδαποί φιλοϊρανοί μαχητές. Το SANA μετέδωσε τότε την πληροφορία ότι τραυματίστηκαν έξι στρατιώτες. Αφότου ξέσπασε το 2011 η ένοπλη σύρραξη στη Συρία, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές, εναντίον θέσεων των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και συμμάχων τους, ιρανικών και φιλοϊρανικών ομάδων, ιδίως της σιιτικής ένοπλης παράταξης Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός σπανίως αναγνωρίζει δημόσια πως διεξάγει επιχειρήσεις στη Συρία· επιβεβαίωσε πάντως νωρίτερα φέτος ότι έπληξε τουλάχιστον 50 στόχους στην εμπόλεμη χώρα την περασμένη χρονιά. Το Ισραήλ διαμηνύει συχνά πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του, να στήσει προγεφύρωμα στη συριακή επικράτεια. Πηγές προσκείμενες σε δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν σημειώσει πως η κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στη Συρία από το 2020 εγγράφεται στο πλαίσιο ακήρυκτου πολέμου ο οποίος διεξάγεται με την ανεπίσημη έγκριση των ΗΠΑ.

Ο εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος στη Συρία, ο οποίος ξέσπασε τον Μάρτιο του 2011 με έναυσμα την καταστολή διαδηλώσεων με κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό, έχει στοιχίσει έκτοτε τη ζωή σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους και έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους, μετατρέποντάς τους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

