Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Απολογείται η κατηγορούμενη - Θα ζητήσει συγγνώμη από την Ιωάννα;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφτασε η ώρα της απολογίας της 37χρονης που κατηγορείται για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Περιμένουμε απαντήσεις επί της ουσίας, δήλωσε ο δικηγόρος του θύματος Νίκος Αλεξανδρής.

Η στιγμή που η 37χρονη Έφη θα μιλήσει δημόσια για την άγρια επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, έρχεται σήμερα στις 9 το πρωί, στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Η κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αναμένεται να σταθεί απέναντι στους δικαστές για να απολογηθεί για την πράξη που έκανε το πρωί της 20ής Μαΐου, προκαλώντας ανείπωτο σωματικό, αλλά και ψυχικό πόνο στην Ιωάννα.

Με την απολογία της κατηγορουμένης, η δίκη για την επίθεση με βιτριόλι περνά πλέον στην τελική ευθεία για την ετυμηγορία του δικαστηρίου, που θα απονείμει δικαιοσύνη για την θύτη αλλά και για το θύμα, που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πέρασε «ξυστά» από τον θάνατο και έκτοτε άλλαξε για πάντα η ζωή της.

Παραμένει θολό ακόμη αν η κατηγορουμένη θα επιχειρήσει να αιτιολογήσει την πράξη της ή αν θα προτιμήσει μόνο να εναντιωθεί στα στοιχεία που εισέφεραν οι ειδικοί στο δικαστήριο, σχετικά με την «θανατηφόρα ποσότητα υγρού» που χρησιμοποίησε, επαναλαμβάνοντας πως πρόθεσή της ήταν να την τραυματίσει και όχι πως είχε «ανθρωποκτόνο δόλο» όπως δικάζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Έφη αναμένεται να αμφισβητήσει τις εκτιμήσεις ειδικών, ότι η ποσότητα που έριξε στην Ιωάννα ήταν πολύ μεγάλη, ίσως και δύο λίτρα όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, καθώς πέρα από κάθε άλλο στοιχείο, το ζήτημα της ποσότητας του υγρού είναι καθοριστικής σημασίας για την απόφαση του δικαστηρίου. Στην ανακριτική της απολογία, η κατηγορουμένη είχε πει πως έριξε «ένα ποτήρι», χωρίς να γνωρίζει πόσο επικίνδυνο είναι. Η 37χρονη δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τον τρόπο που προμηθεύτηκε το υγρό, έτσι θα δεχθεί πολλές ερωτήσεις ώστε να φωτιστεί αυτή η πλευρά της υπόθεσης, καθώς κατά την Πολιτική Αγωγή, δεν ενήργησε μόνη της η κατηγορουμένη. Αναμένεται επίσης, να αρνηθεί απόλυτα πως είχε στο μυαλό της να επαναλάβει την επίθεση στην Ιωάννα.

Πολλοί αναμένουν πως η 37χρονη θα δώσει απολογούμενη μία σαφή απάντηση στην ερώτηση «γιατί;». Πως θα αναλύσει όσα έχει πει, περί «εμμονής της» με την Ιωάννα λόγω προσωπικού θέματος. Μία εξήγηση άλλωστε ζητά και η φράση που είπε πριν λίγες ημέρες, μέσα στην δικαστική αίθουσα, στο θύμα: «Εσύ Ιωάννα ξέρεις γιατί έγινε όλο αυτό».

Το δικαστήριο θα αναζητήσει την απάντηση σε αυτήν την φράση, όμως η όποια απόκριση της κατηγορουμένης πιθανότατα δεν θα είναι εκείνη που θα αλλάξει την κρίση των δικαστών στην απόφαση τους «επί της ενοχής». Εκείνο που προσδοκά η υπεράσπιση της 37χρονης, θα ήταν η κήρυξη της κατηγορουμένης ως ενόχου με ελαφρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό της πράξης, από ανθρωποκτονία σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατηγορία που θα την απομάκρυνε από την ποινή των 15 ετών κάθειρξης που αντιμετωπίζει αν κριθεί ένοχη ως έχει και χωρίς ελαφρυντικά.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων που έχουν προηγηθεί, δεν φαίνεται πάντως να μπορούν να δημιουργήσουν στην 37χρονη καμία ελπίδα για μία μετατροπή της κατηγορίας. Οι περιγραφές για την κατάσταση της Ιωάννας αμέσως μετά την επίθεση, τάραξαν ενόρκους και τακτικούς δικαστές και όσα ακούστηκαν στο ακροατήριο του ΜΟΔ ήταν τόσο συγκλονιστικά που δεν φαίνεται να μπορούν να «βοηθήσουν» την κατηγορουμένη, η οποία επέλεξε να ζητήσει συγγνώμη για την πράξη της, σχεδόν έντεκα μήνες μετά την επίθεση και ενώ ήδη βρισκόταν στην φυλακή.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος της Ιωάννας, Νίκος Αλεξανδρής είπε ότι "η απολογία του κατηγουρούμενου είναι ιερή και ως τέτοια θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Παραράλληλα θα πρέπει και ο κατηγορούμενος να φροντίζει με την απολογία του να μην προσβάλλει το θύμα, ούτε την νοημοσύνη των υπολοίπων" σημειώνοντας "ότι περιμένουμε απαντήσεις επί της ουσίας".





Ειδήσεις σήμερα:

Νορβηγία: Τοξοβόλος σκόρπισε το θάνατο (εικόνες)

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 188 σημεία της χώρας

Βλάσσης Μπονάτσος: σαν σήμερα έφυγε ο “αιώνιος έφηβος”