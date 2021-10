Κοινωνία

Κερατσίνι: άνδρας κυνηγούσε με τσεκούρι τον αδελφό του! (βίντεο)

Τρόμος στο πάρκο Σελεπίτσαρι, το οποίο ήταν γεμάτο οικογένειες με παιδιά!

Τρόμο στο Κερατσίνι σκόρπισε ένας άνδρας που κυκλοφορούσε μέρα-μεσημέρι στο πάρκο Σελεπίτσαρι κρατώντας τσεκούρι!

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρες έτρεχε σε ένα χώρο γεμάτο παιδιά, επειλώντας έναν άλλο άνδρα.

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, πρόκειται για δυο αδέρφια, τα οποία είχαν λεκτική διαμάχη, η οποία κατέληξε σε κυνηγητό με... τσεκούρι!

Μια μητέρα, η οποία βρέθηκε στο σημείο με τα δύο παιδιά της, περιέγραψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" τον τρόμο που έζησε. "Μας είπαν ότι ένας άνδρας έχει χτυπηθεί. Τρέχαμε να μαζέψουμε τα παιδιά, τα οποία δεν καταλάβαιναν τι έχει συμβεί" είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Λάζος Μαντικός, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

