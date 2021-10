Life

“The 2Night Show”: Η Ήβη Αδάμου για τον Κουϊνέλη, το μωρό και τις αλλαγές στην ζωή της (βίντεο)

Μιλά για την προσωπική της ζωή, την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Μιχάλη Κουϊνέλη αλλά και την απόφασή τους να μετακομίσουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» της Τετάρτης την ανανεωμένη Ήβη Αδάμου, η οποία μίλησε για τον Μιχάλη Κουϊνέλη, την κόρη τους και τις φοβίες που έχει πλέον ως μητέρα, κάτι που πριν δεν συνέβαινε.

Για την μεγάλη ομοιότητα της κόρης της με τον Μιχάλη Κουϊνέλη; “Είδα σε φωτογραφία την κόρη του Μιχάλη Κουϊνέλη και της Ήβης και είναι ίδια ο… Μιχάλης. Τέτοια ομοιότητα, μπράβο Μιχάλη” είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, οποίος αναφέρθηκε στα μπλε μάτια που έχει το παιδί τους.

“Ο Μιχάλης έχει λίγο πιο πράσινα μάτια, της μικρής είναι πιο γαλανά, διάφανα” είπε η Ήβη Αδάμου και συνέχισε: “είχα ανησυχία όταν θα την άφηνα πρώτη φορά στον παιδικό σταθμό, λίγες μέρες πριν, και όταν την άφησα κατάλαβα ότι αυτό που με ανησυχούσε και με άγχωνε ήταν ότι αυτό, ότι θα την αφήσω σε ένα περιβάλλον καινούργιο. Όταν την άφησα απλά έφυγε και δεν είπε τίποτα, είναι πολύ κοινωνική” είπε η Ήβη Αδάμου.

Οι φοβίες μετά τον ερχομό του παιδιού: Γενικά δεν φοβόμουν τίποτα, έμενα μόνη μου, τώρα μπαίνω στο αεροπλάνο και σκέφτομαι ότι φεύγω από το παιδί μου και στο σπίτι μου και σκέφτομαι αν συμβεί κάτι” λέει η Ήβη Αδάμου και τονίζει ότι όταν “γίνεσαι μητέρα προσέχεις πρώτα τον εαυτό σου για να μην λείψεις στο παιδί σου”.

To ντουέτο με τον Μιχάλη Κουϊνέλη που της άλλαξε τη ζωή: «Με τον Μιχάλη κάναμε μαζί μια περιοδεία το 2010 τότε που είχαμε βγάλει μαζί το “Σαν έρθει η μέρα”. Εκεί είχαν βρεθεί με τον πατέρα μου, ήμασταν περιοδεία μαζί, ήταν σαν φίλοι. Ο Μιχάλης είναι ένας άνδρας με πάρα πολύ ποιότητα, πυγμή, είναι προστατευτικός, είναι όπως πρέπει».

Για την απόφαση να εγκαταλείψουν την Αθήνα: «Όταν ο Μιχάλης μου είπε αυτό το πράγμα, άρχισα να το σκέφτομαι μέσα μου και να το δουλεύω. Όταν έχεις και ένα παιδί λές: Μήπως τελικά είναι καλύτερα εκεί; Όταν υπάρχει ένα παιδί και ως γονιός πια, σκέφτεσαι ξανά από την αρχή τα βάζεις πάλι κάτω και λες ότι είναι καλύτερο να συμβεί για το παιδί μου. Ήθελε μια σωστή διαχείριση όλο αυτό και από τους δύο και νομίζω ότι την είχαμε, συντονιστήκαμε απόλυτα σε αυτό το πράγμα και θέλω να πω ότι την Αλεξανδρούπολη εγώ την λατρεύω. Θεωρώ ότι κάναμε μια αρκετά καλή κίνηση».

