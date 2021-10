Life

“The 2Night Show” - Κωνσταντίνα Μιχαήλ: Έχω εμφανιστεί γυμνή στο θέατρο (βίντεο)

Για τις φορές που έχει βγει γυμνή στη σκηνή και τις δυσκολίες του επαγγέλματος του ηθοποιού μίλησε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Την Κωνσταντίνα Μιχάλη υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης στο "The 2night Show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η ηθοποιός κάνει την αυτοκριτική της και αυτοσαρκάζεται χωρίς δισταγμό, μιλάει για τον έρωτα και την απάτη, και δηλώνει «αιώνια μαθήτρια» αν και καθηγήτρια Θεολογίας.

Τέλος, αναφέρεται στη συνεργασία της με τη Μιμή Ντενίση και καλεί τους τηλεθεατές να δουν την παράσταση «Σμύρνη μου Αγαπημένη» που σπάει τα ταμεία.

«Έχω εμφανιστεί γυμνή στο θέατρο και ο πατέρας μου έκλεινε τα μάτια»

«Θεωρώ φυσιολογικό το γυμνό ημίγυμνο σώμα, θεωρώ λάθος τις ιδέες που βάζει ο καθένας στο πληκτρολόγιο στο σκοτάδι. Δεν θα μπω στη λογική αυτουνού γιατί στο σκοτάδι μέχρι εδώ που φτάσαμε έχουμε δημιουργήσει προβλήματα. Αν το απαιτεί ο ρόλος θα το βγάλω το σώμα, δεν θα το δείξουμε φάτσα φόρα για κρέας» είπε η ηθοποιός και αποκάλυψε ότι για ρόλο έχει βγει γυμνή στο θέατρο και μάλιστα την είδαν και οι γονείς της.

«Έχω εμφανιστεί γυμνή στο θέατρο στα “Κόκκινα Φανάρια” και ο μακαρίτης ο πατέρας μου πόσες φορές ήρθε να με χαρεί και έκλεινε τα μάτια του» είπε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ και συνέχισε: «Αυτό είναι δουλειά γιατί δεν γυμνώνουμε μόνο το σώμα μας οι ηθοποιοί γυμνώνουμε και τη ψυχή μας που είναι χειρότερο πράγμα, δηλαδή το να κάνεις έρωτα και να το δείχνεις στην κάμερα είναι ακόμα πιο δύσκολο από το γυμνό» κατέληξε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

«Περνούν οι χρονιές κι από εκεί πέρα που είσαι ψηλά, κατρακυλάς»

«Δεν απείχα μόνο εγώ. Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή σταματάμε, η showbiz δεν έχει κάτι σταθερό. Δεν είμαστε δημόσιο. Κάποια στιγμή σε βαριέται ο άλλος και βαριέσαι κι εσύ. Λες να κάνεις κάτι άλλο και σταματάς. Σταμάτησα κι εγώ. Όλοι σταματάμε. Δεν θα μιλήσουμε για αυτά που σταματάμε αλλά για αυτά που συνεχίζουμε.» ανέφερε η ηθοποιός.

«Υπάρχει ένα διαφορετικό πρίσμα που βλέπω τα πράγματα. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει σταθερά πουθενά κι είμαστε όλοι πολεμιστές και survivors. Βγαίνεις από το σπίτι σου και δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Περνούν οι χρονιές κι από εκεί πέρα που είσαι ψηλά, κατρακυλάς. Άντε να ανέβεις ξανά» πρόσθεσε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

