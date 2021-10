Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη - Τσελέντης: πιθανός ένας μεγάλος μετασεισμός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη μικρή μετασεισμική δραστηριότητα στη Σητεία.

Δεν έχει καμία σχέση το ρήγμα που έδωσε τον σεισμό στη Σητεία με τη σεισμική δόνηση στο Αρκαλοχώρι, τόνισε ο καθηγητής σεισμολογίας και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη μικρή μετασεισμική δραστηριότητα.

“Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθει ένας μεγάλος σεισμός και ότι αυτός δεν ήταν ο κύριος σεισμός. Όσο όμως καθυστερεί ένας μετασεισμός, η πιθανότητα να είναι πιο μεγάλος αυτός ο μετασεισμός αυξάνει. Κι αν το ρήγμα αυτό περνάει ανατολικά της Ζάκρου και ο μετασεισμός αυτό γίνει πιο κοντά στην ακτή και έχει μέγεθος 5,3 ή 5,4 Ρίχτερ, καταλαβαίνετε ότι θα έχει σημαντικότερες επιδράσεις από ότι ο σεισμός. Αυτό με προβληματίζει” είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσελέντης ξεκαθάρισε πάντως ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιήσει τα μεγάλα ρήγματα στην ξηρά και αυτά που είναι στη θάλασσα.

Τέλος, κάνοντας αναφορά στις προειδοποιήσεις συναδέλφων του για τσουνάμι, μετά τον σεισμό στη Σητεία, ζήτησε να μην προκαλείται πανικός από τους σεισμολόγους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος: να γίνει η παρέλαση γιατί θα υπάρξει διχασμός (βίντεο)

Κορονοϊός - self test: Νέα δωρεάν διάθεση σε μαθητές

Βλάσσης Μπονάτσος: σαν σήμερα έφυγε ο “αιώνιος έφηβος”