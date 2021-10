Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου και η κατηγορούμενη στο δικαστήριο (εικόνες)

Με διαφορά λίγων λεπτών έφτασαν στο δικαστήριο η Ιωάννα Παλιοσπύρου και η κατηγορούμενη.



Στο δικαστήριο έφτασαν λίγο πριν τις 9.00 το πρωί τόσο η Ιωάννα Παλιοσπύρου, όσο και η κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, έφτασε συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, ωστόσο δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Λίγα λεπτά μετά, η κάμερα του ΑΝΤ1, κατέγραψε την άφιξη της κατηγορούμενης στα δικαστήρια, ενώ ούτε και αυτή, έκανε κάποια δήλωση.

Η κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αναμένεται να σταθεί απέναντι στους δικαστές για να απολογηθεί για την πράξη που έκανε το πρωί της 20ής Μαΐου, προκαλώντας ανείπωτο σωματικό, αλλά και ψυχικό πόνο στην Ιωάννα.

Με την απολογία της κατηγορουμένης, η δίκη για την επίθεση με βιτριόλι περνά πλέον στην τελική ευθεία για την ετυμηγορία του δικαστηρίου, που θα απονείμει δικαιοσύνη για την θύτη αλλά και για το θύμα, που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πέρασε «ξυστά» από τον θάνατο και έκτοτε άλλαξε για πάντα η ζωή της.

Παραμένει θολό ακόμη αν η κατηγορουμένη θα επιχειρήσει να αιτιολογήσει την πράξη της ή αν θα προτιμήσει μόνο να εναντιωθεί στα στοιχεία που εισέφεραν οι ειδικοί στο δικαστήριο, σχετικά με την «θανατηφόρα ποσότητα υγρού» που χρησιμοποίησε, επαναλαμβάνοντας πως πρόθεσή της ήταν να την τραυματίσει και όχι πως είχε «ανθρωποκτόνο δόλο» όπως δικάζεται.

Πολλοί αναμένουν πως η 37χρονη θα δώσει απολογούμενη μία σαφή απάντηση στην ερώτηση «γιατί;». Πως θα αναλύσει όσα έχει πει, περί «εμμονής της» με την Ιωάννα λόγω προσωπικού θέματος. Μία εξήγηση άλλωστε ζητά και η φράση που είπε πριν λίγες ημέρες, μέσα στην δικαστική αίθουσα, στο θύμα: «Εσύ Ιωάννα ξέρεις γιατί έγινε όλο αυτό».

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος της Ιωάννας, Νίκος Αλεξανδρής είπε ότι "η απολογία του κατηγουρούμενου είναι ιερή και ως τέτοια θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Παραράλληλα θα πρέπει και ο κατηγορούμενος να φροντίζει με την απολογία του να μην προσβάλλει το θύμα, ούτε την νοημοσύνη των υπολοίπων" σημειώνοντας "ότι περιμένουμε απαντήσεις επί της ουσίας".





