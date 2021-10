Οικονομία

G7: εγκρίθηκε πλαίσιο αρχών για τα ψηφιακά νομίσματα

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών-μελών της Ομάδας των Επτά ενέκριναν ένα πλαίσιο αρχών δημόσιας πολιτικής για τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 ενέκριναν χθες, Τετάρτη, 13 αρχές δημόσιας πολιτικής για τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών, δηλώνοντας ότι τα ψηφιακά νομίσματα θα πρέπει να στηρίζονται στη διαφάνεια, στη νομιμότητα, αλλά και στην καλή οικονομική διακυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο των Οικονομικών στις ΗΠΑ.

Η καινοτομία στα ψηφιακά νομίσματα και τις πληρωμές έχει τη δυναμική να φέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά αναδεικνύει επίσης σημαντικά ζητήματα δημόσιας πολιτικής και κανονισμών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες.

«Ο ισχυρός διεθνής συντονισμός και η συνεργασία σε αυτά τα ζητήματα βοηθάει στη διασφάλιση ότι η καινοτομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παράγει εσωτερικά και διασυνοριακά οφέλη, ενώ θα είναι ασφαλής για τους χρήστες και το ευρύτερο χρηματοοικονομικό σύστημα» πρόσθεσαν.

