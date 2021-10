Κόσμος

Παραλήρημα Γιαϊτζί: Οι τεμπέληδες Έλληνες δεν μπορούν να μας πολεμήσουν

Προκλητικό ανθελληνικό παραλλήρημα από τον Τούρκο απόστρατο αντιναύρχο Τζιχάτ Γιαϊτζί.

Οι προκλητικές δηλώσεις ενάντια τόσο της Ελλάδας συνεχίζονται από την πλευρά της Τουρκίας μετά την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, αλλά και ενόψει της ανανέωσης της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Σε ένα ανθελληνικό παραλλήρημα ο απόστρατος αντιναυάρχος, Τζιχάτ Γιαϊτζί, ο οποίος μιλώντας στο κανάλι TVNET, υποστήριξε ότι είναι αδύνατο «χώρες τεμπέληδων όπως η Ελλάδα να μας πολεμήσουν».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «είναι αδύνατο χώρες όπως η Ελλάδα, που είναι τεμπέληδες, μόνον μιλάνε και δεν σκέφτονται τίποτε άλλο πέρα από τα λεφτά και τις διακοπές, να μας πολεμήσουν».

?BIZIMLE SAVASMALARI MUMKUN DEGIL?



Mustafi Tumamiral Cihat Yayc?, Yunanistan ile olas? bir savas ihtimalini @tvnet canl? yay?n?nda degerlendirdi: Yunanistan gibi tembel, paradan ve tatilden baska bir sey dusunmeyen milletlerin bizi anlamas?, bizimle savasmas? mumkun degildir.

— Yeni Safak (@yenisafak) October 13, 2021

