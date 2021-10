Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα σε κατηγορούμενη: θα πεις την αλήθεια;

Ευνοϊκότερο χαρακτηρισμό της πράξης ζήτησε η 37χρονη λίγο πριν ξεκινήσει η απολογία της. Η στιγμή που την πλησίασε η Ιωάννα.

Αίτημα για τη μετατροπή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη υπέβαλε λίγο πριν από την έναρξη της απολογίας της κατηγορούμενης ο συνήγορός της Σάκης Κεχαγιόγλου.

Ο συνήγορος με τον αυτοτελή ισχυρισμό που υπέβαλε γραπτώς στο δικαστήριο επιδιώκει την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση της εντολέως του, καθώς αν γίνει δεκτό το αίτημα του η Έφη θα είναι αντιμέτωπη με ποινή έως δέκα έτη αντί των 15 που είναι η ανώτατη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας. «Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η κατηγορούμενη θα είναι απολύτως ελεύθερη από κάθε παράγοντα της δίκης για να απαντήσει ελεύθερα και να τηρηθεί πλήρως η δικονομία» είπε ο Σάκης Κεχαγιόγλου.

Με την έναρξη της σημερινής, πέμπτης ημέρας, διαδικασίας ο εισαγγελέας ζήτησε την απόρριψη του αιτήματος της πολιτικής αγωγής για την κλήση δυο μαρτύρων που φέρονται να είχαν επικοινωνία με την κατηγορούμενη πριν και μετά την επίθεση.

«Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης είναι αποδεδειγμένα. Αυτό που το δικαστήριο διερευνά είναι η απόδοση του ορθού νομικού χαρακτηρισμού. Εξ αυτού του λόγου δεν χρειάζεται να έρθουν οι μάρτυρες να πουν για τα πραγματικά περιστατικά» είπε ο Χαράλαμπος Μαστραντωνάκης, συμπληρώνοντας πως «το ορθό είναι, αν θεωρήσει το δικαστήριο, ότι υπάρχουν στοιχεία συνδρομής στην επίθεση να διαβιβάσει στην εισαγγελία».

Το δικαστήριο έχει διακόψει για να αποφασίσει για τους δύο μάρτυρες. Αμέσως μετά τη διακοπή, η Ιωάννα Παλιοσπύρου πλησίασε την κατηγορούμενη και της είπε: «Θα πεις την αλήθεια τώρα; Να κάτσω να ακούσω ή να φύγω;» Οι φρουροί αμέσως μετέφεραν την κατηγορούμενη σε άλλο χώρο για την αποτροπή εντάσεων.





