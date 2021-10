Life

“Το Πρωινό” - Πετράκος: Κάνω εμετό στη μούρη σας (βίντεο)

Το βίντεο - ξέσπασμα του Γρηγόρη Πετράκου. Με ποιους τα βάζει και γιατί...

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση του Γρηγόρη Πετράκου να τραγουδήσει σε νυχτερινό κέντρο μόνο για εμβολιασμένους, ενώ κατά καιρούς έχει δηλώσει την αντίθεση του προς τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Σε νέο βίντεο – ξέσπασμα μέσα από στον λογαριασμό στο Facebook, επιτίθεται στα κανάλια που σχολιάζουν το γεγονός ότι θέλει να εργαστεί σε Covid-free μαγαζί, χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς:

«Μετά από τόσο καιρό ανεργίας εχθές ανακοίνωσε ο χώρος στην Πάτρα, με τον οποίο έχω μια άριστη συνεργασία εδώ και οκτώ χρόνια, ότι θα ξεκινήσουμε πάλι τις χειμερινές μας εμφανίσεις. Πάρα πολύ στεναχωρήθηκαν εκεί στα κανάλια. Γιατί να δουλέψει ο Πετράκος; Τι; Θα δουλέψει ο Πετράκος μετά από ενάμισι χρόνο;

Κωλοτούμπα! Γιατί ο Πετράκος ήταν που έλεγε στον Κιάμο να μη δουλέψει! Άρα κωλοτούμπα! Κάποιοι λίγοι από τους φίλους μου – εντός εισαγωγικών – μου έστειλαν μήνυμα ότι τους πρόδωσα. Καταρχήν δεν ζητάω από κανέναν την άδεια να εργαστώ. Και οικονομικά και καλλιτεχνικά έχω ανάγκη να εργάζομαι.

Εγώ δεν έχω επιλογή, μη ρίχνετε πάνω μου αυτή την επιλογή. Ο Πετράκος θα τραγουδήσει μόνο για εμβολιασμένους; Αλήθεια; Κάνω εμετό πάνω στη μούρη σας με αυτό που είπατε. Αν είχα επιλογή δεν φαντάζεστε που θα πέταγα αυτή την απόφαση. Αλλά τι ζητάτε από εμένα; Να κλείσω το μαγαζί που δουλεύω; Να μην επιβιώσω; Να μη συντηρήσω την οικογένεια μου;».

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν στην εκπομπή του ΑΝΤ1, στο "Πρωινό" της Τρίτης μεταδόθηκε η είδηση πως ο Γρηγόρης Πετράκος ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος, θα εμφανίζεται τα μεσημέρια κάθε Σαββάτου και Κυριακής σε κέντρο στην Πάτρα.

Και αυτό όταν, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα στα κλειστά μαγαζιά επιτρέπεται η είσοδος μόνο για εμβολιασμένους πελάτες, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να βρίσκονται εσωτερικά κάνοντας τα απαραίτητα rapid test.

