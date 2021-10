Οικονομία

ΕΚΤ: Προειδοποίηση για τα “κόκκινα δάνεια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα ξεπέρασαν «την καταιγίδα του κορονοϊού».

Οι προβλέψεις των τραπεζών για τη μείωση των κόκκινων δανείων, δεδομένων των συνθηκών, μπορεί να είναι υπεραισιόδοξες, εκτίμησε ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του SSM, Α. Ενρία μιλώντας στο ευρωκοινοβούλιο.

Ο Ευρωπαίος επόπτης, στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκονται και οι ελληνικές συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Αlpha Bank) υπογράμμισε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα ξεπέρασαν «την καταιγίδα του κορονοϊού» με επιτυχία, ωστόσο, όπως προειδοποίησε, οι κίνδυνοι αυξάνονται στον ισολογισμό τους.

Ο επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism) σημείωσε ότι οι τράπεζες αναμένουν ότι ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) προς το σύνολο των δανείων θα συνεχίσει να μειώνεται εφέτος και το 2022. Αλλά όπως είπε ενώ τα στοιχεία για την εξέλιξη των ΜΕΔ εξακολουθούν να είναι ευνοϊκά, η ποιότητα ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών φαίνεται να επιδεινώνεται.

Ο SSM βλέπει να σωρεύονται "σύννεφα" στην αγορά ακινήτων σε ορισμένες χώρες. Επιπλέον, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι πτωχεύσεις άρχισαν να αυξάνονται σε ορισμένους τομείς, αν και γενικά παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Συνακόλουθα συνέστησε στις διοικήσεις των τραπεζών να είναι πιο προσεκτικές στις προβλέψεις που διενεργούν για την κάλυψη των απωλειών από τα κόκκινα δάνεια καθώς οι εκτιμήσεις τους για την εξέλιξη των τελευταίων μπορεί να είναι υπερ-αισιόδοξες.

Επιπλέον, ο SSM επικεντρώνεται σε πολλούς άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως εκείνους που ενέχει η αναζήτηση υψηλών αποδόσεων στις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι τράπεζες. Όπως ανέφερε, η υπόθεση του Archegos κατέδειξε ότι οι επενδύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε μη τραπεζικές επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελούν παράγοντα ανησυχίας, κυρίως όταν οι εταιρείες αυτές δεν εποπτεύονται επαρκώς.

Ειδήσεις σήμερα:

“Μπάλλος” - Meteo: Οι περιοχές που “πνίγηκαν” από τη βροχή (χάρτης)

Θεσσαλονίκη: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τέξας: Αστυνομικοί έβγαλαν αναίσθητο οδηγό από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του (βίντεο)