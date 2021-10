Οικονομία

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: συμφωνία μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας

Πρόκειται για μία συμφωνία, προϊόν των άριστων σχέσεων Αθήνας-Καϊρου, η οποία προσφέρει και διαβεβαιώσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας επί των θαλασσίων ζωνών της.

Μία συμφωνία μεγάλης γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για ολόκληρη την Ευρώπη υπογράφουν σήμερα η Ελλάδα και η Αίγυπτος, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Αφορά την πρώτη διασύνδεση της Ευρώπης με την Αφρική στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι βάσεις της οποίας μπαίνουν σήμερα στην Αθήνα με τις υπογραφές στη συμφωνία ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν πως πρόκειται για μία συμφωνία, προϊόν των άριστων σχέσεων Αθήνας-Καϊρου, η οποία προσφέρει και διαβεβαιώσεις για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας επί των θαλασσίων ζωνών της, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ρητή σχετική αναφορά στην ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των δύο χωρών στις ΑΟΖ και στις θαλάσσιες ζώνες τους, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ακόμη, σημειώνουν ότι η συμφωνία βαδίζει στα χνάρια της συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, η οποία υπογράφηκε στις 6 Αυγούστου του 2020.

Οι βάσεις για τις σημερινές υπογραφές του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα με τον Mohamed Shaker, υπουργό Ηελκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεια, που επισφραγίζουν τη στρατηγική συνεργασία Αθήνας-Καϊρου, μπήκαν κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Κάιρο τον περασμένο Ιούνιο. Το θέμα είχε συζητηθεί, κατά πληροφορίες, κατά τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Επιπλέον, προσθέτουν ότι το μνημόνιο κατανόησης για την ηλεκτρική διασύνδεση μέσω της πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου που θα υπογραφτεί σήμερα θα βελτιώσει την ασφάλεια εφοδιασμού της περιοχής, αυξάνοντας τις διασυνοριακές ανταλλαγές ενέργειας, ενώ θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με τη συμφωνία η Ελλάδα φιλοδοξεί να καταστεί κόμβος ηλεκτρικής πράσινης ενέργειας, ενώ συμβάλλει δυναμικά στη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Σημειώνεται, ότι προβλέπεται να εξεταστεί η προοπτική ένταξης του έργου στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της διασύνδεσης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας, κάτι που θα διευκολύνει τόσο την αδειοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση του έργου.

