“Άγριες Μέλισσες”: Η άβολη συνάντηση Δρόσως - Κωνσταντή - Λευτέρη (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το συγκλονιστικό αποψινό επεισόδιο.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» που θα προβληθεί την Πέμπτη, στις 22:00, στον ΑΝΤ1,

Στο αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο, που προβλήθηκε από την εκπομπή "Το Πρωινό", θα παρακολουθήσουμε την άβολη συνάντησης μεταξύ της Δρόσως, του Κωνσταντή και του Λευτέρη.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από τις «Άγριες Μέλισσες» που μετέδωσε «Το Πρωινό»:

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00

Ο Νικηφόρος υποψιάζεται πως κάτι σοβαρό κρύβεται στη παρουσία της Ασημίνας και του Πέτρου στο νυχτερινό του κέντρο και οι φόβοι του επιβεβαιώνονται, όταν κάνει τη εμφάνισή του ο Ντούνιας. Κι ενώ ο Δούκας προσπαθεί να πείσει τον Θανόπουλο να μην τον εγκαταλείψει, ο Ακύλας βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που θα τους οδηγήσει στα άκρα. Η Κορίνα θ’ ανακαλύψει κάτι για το παρελθόν του Μελέτη, που θα τη σοκάρει. Το ίδιο σοκαρισμένος θα είναι και ο Κωνσταντής με μια αποκάλυψη της Ζωής. Ο διοικητής της Λέρου αποφασίζει να μάθει, με κάθε τρόπο, τι ακριβώς γνωρίζει ο Λάμπρος για τους συντρόφους που χάθηκαν στο βουνό. Ο Κυριάκος θα συναντηθεί με τον Σαραντόπουλο και η συνάντηση αυτή θα καταλήξει σε μια αναμέτρηση. Ο Ζάχος προσπαθεί να ρίξει γέφυρα ανάμεσα σ’ εκείνον και την Ελένη. Προς το παρόν, κερδίζει τη συμπάθεια του Σέργιου που τον προσκαλεί στη γιορτή που στήνεται για την ονομαστική του εορτή. Εκεί όμως, θα κάνει την εμφάνισή του και κάποιος απρόσκλητος επισκέπτης που θα βάλει σε κίνδυνο το χαρούμενο κλίμα…





