28η Οκτωβρίου - παρέλαση: τι αλλάζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 έχει ιδιαίτερη αξία για τη χώρα μας, αλλά και για την ανθρωπότητα διότι υπενθυμίζει την αντίσταση ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό, αποτελώντας παράδειγμα προάσπισης της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας των εθνών, αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως τονίζεται, ο εορτασμός της εθνικής επετείου θα πραγματοποιηθεί και φέτος, όπως κάθε χρόνο, με λαμπρότητα, ιδιαίτερα στα σχολεία και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ. και τους Οργανισμούς. Επισημαίνεται δε ότι, ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική συγκυρία, πρέπει να δοθεί στον εν λόγω εορτασμό ουσιαστικό περιεχόμενο, αναφορικά με την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης για τις αξίες της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της αντίστασης στο ναζιστικό και φασιστικό ολοκληρωτισμό.

"Η αξιοποίηση της εθνικής επετείου μέσω των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα ανά την Ελλάδα είναι μία λαμπρή ευκαιρία υπενθύμισης των αγώνων των προγόνων μας και των πανανθρώπινων αξιών που υπεράσπισε το Έθνος μας" αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Το πρόγραμμα του εορτασμού περιλαμβάνει:

Στην Αθήνα:

Την παραμονή κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από εκπροσώπους αντιστασιακών οργανώσεων, από την Κεντρική Επιτροπή Βορειοηπειρωτικού Αγώνα, την Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδας, κ.λπ.

Ανήμερα την εθνικής εορτής θα τελεστεί επίσημη δοξολογία και στη συνέχεια θα κατατεθούν στεφάνια στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από εκπρόσωπο της κυβέρνησης, την υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, από εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων, των πολιτικών κομμάτων και των Ενόπλων Δυνάμεων, τον περιφερειάρχη Αττικής, τον δήμαρχο Αθηναίων και τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στη Θεσσαλονίκη:

Την 25η Οκτωβρίου προβλέπεται γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου , των ΟΤΑ, καθώς και των καταστημάτων των ΝΠΔΔ και των τραπεζών. Επίσης λιτάνευση της ιερής εικόνας του πολιούχου της πόλης Αγίου Δημητρίου.

Στις υπόλοιπές πόλεις, έδρες δήμων το πρόγραμμα κατάθεσης στεφάνων θα καταρτισθεί από την οικεία δημοτική αρχή, ενώ τονίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί κοινή παρέλαση των ανάπηρων πολέμου, μαθητών, σπουδαστών, προσκόπων, οδηγών μετά τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα έχει διάρκεια 40-60 λεπτών.

Επισημαίνεται ότι, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας.

