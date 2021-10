Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Κατηγορούμενη: “Πήρα την ιδέα για το υγρό από την τηλεόραση”

Όλα όσα είπε στην απολογία της η κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι. Η εμμονή με τον Νώντα, η ζήλια και η εκδίκηση.

Ολοκληρώθηκε η απολογία της κατηγορούμενης για την επίθεση με το βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 21 Οκτωβρίου με την αγόρευση του εισαγγελέα και τις αγορεύσεις των συνηγόρων

«Την παρακολουθούσα έναν χρόνο πριν.. Είχα εμμονή μαζί της. Όλα ξεκίνησαν όταν γνώρισα τον Νώντα…». Η 37χρονη Έφη ισχυρίστηκε στην απολογία της πως από ζήλια παρακολουθούσε την Ιωάννα έναν χρόνο πριν την επίθεση, χωρίς να έχει σχεδιάσει να την πλήξει.

Είπε, επίσης, πως όταν αποφάσισε την επίθεση αγόρασε το καυστικό υγρό από έναν Πακιστανό, τον οποίο έπειτα από συνεννόηση πήγε να τον βρει για να της το παραδώσει στην οδό Γερανίου στο κέντρο.

«Όλα ξεκίνησαν όταν γνώρισα τον Νώντα το 2017 και είχαμε αναπτύξει μια ερωτική σχέση. Βρισκόμασταν σε τακτά διαστήματα, όπως προκύπτει και από τις τηλεφωνικές συνομιλίες μας. Τον ρώτησα ευθέως τι συμβαίνει με την Ιωάννα, αλλά δεν μου απάντησε. Όσες φορές τον ρώτησα, δεν μου είπε. Μου άφησε αμφιβολίες. Προσπάθησα να απομακρυνθώ, γιατί δεν με άφηνε να προχωρήσω στη ζωή μου. Αργότερα τους παρακολούθησα. Την παρακολούθησα για να δω αν βρίσκεται μαζί του ,όχι για να της επιτεθώ. Με είχε διαβεβαιώσει ότι δεν είχε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο και είδα από τη δραστηριότητα στο Facebook ότι δεν ευσταθούσαν αυτά. Ήμασταν γνωστές και δεν υπήρχε λόγος να μη με σεβαστεί» ανέφερε.

Η κατηγορούμενη είπε πως η ιδέα για το υγρό "της καρφώθηκε" μετά από κάποια εκπομπή που είδα στην τηλεόραση για επίθεση με βιτριόλι ως μέσο εκδίκησης μεταξύ γυναικών .. Δεν σκέφτηκα ότι θα πεθάνει. Από τα ακούσματα που είχα δεν προτεινόταν σαν φονικό όπλο, μόνο ως μέσο εκδίκησης. Δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να καταπιεί. Δεν είμαι δολοφόνος. Ήμουν υπάκουη στους νόμους και είχα ήρεμη ζωή".

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ήταν δύσκολο να βρει βιτριόλι και έτσι κατευθύνθηκε στο κέντρο της Αθήνας για να αναζητήσει.

«Είχα καταλάβει ότι ήταν δύσκολο. Βρήκα έναν πακιστανικής καταγωγής άνδρα έξω από ένα μαγαζί και μου είπε ότι θα το βρει. Σε τρεις μέρες δώσαμε ραντεβού και μου το έφερε. Τον ρώτησα αν μπορούσε να μου βρει κάποιον να μου κάνει μια δουλειά χωρίς να του πω λεπτομέρειες και να πληρωθεί. Μου έδωσε το τηλέφωνο του Πακιστανού αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω γιατί μιλούσε Φαρσί. Όταν πήρα το υγρό το μετάγγισα σε ένα μεταλλικό ποτήρι, όχι 1 λίτρο γιατί θα χρειαζόμουν τεράστιο δοχείο και θα το έβλεπε η Ιωάννα. Ήταν 300 με 500 ml ,με καπάκι μπλε ήταν».

Η εξιστόρηση της κατηγορουμένης για την ημέρα της επίθεσης ήταν η ακόλουθη:

«Κατέβηκα στο υπόγειο και την περίμενα. Αυτή στέκονταν στο ασανσέρ ακριβώς μπροστά. Ήμουν από το πλάι της, δεν είχα οπτική επαφή μαζί της. Όπως της το έριξα, εκείνη γύρισε αριστερά και την πέτυχε στο υπόλοιπο πρόσωπο. Έτρεξα, μπήκα στο ταξί, με άφησε σε ένα σημείο άσχετο ,να μη φαίνεται που πηγαίνω και πήρα μετά άλλο ταξί».

Αναφερόμενη στην συνομιλία που είχε, αφού η Ιωάννα ήταν στο νοσοκομείο, με την εξαδέλφη του θύματος η 37χρονη είπε: «Η εξαδέλφη της ήταν κολλητή μου, παιδική μου φίλη. Ήταν λογικό να μιλάω μαζί της συχνά και με μεγάλη διάρκεια. Πράγματι έγινε η κλήση και ρώτησα από ενδιαφέρον πως είναι η Ιωάννα γιατί όπως σας είπα ήθελα να την τραυματίσω και η υπόθεση πήρε άλλη τροπή. Δεν ξέρω πως βγήκε αυτό ότι ήθελα να της επιτεθώ στο νοσοκομείο».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το υγρό η κατηγορούμενη είπε πως το προμηθεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2020. «Πήγα σε ένα κατάστημα βρήκα έναν Πακιστανό απ έξω, μου παρέδωσε ένα βαρύ μπουκάλι μου ζήτησε 18 ευρώ και έδωσα 40. Ήταν ένα μπουκάλι λευκό, σκληρό πλαστικό με μπλε καπάκι», εξήγησε.

Πρόεδρος : Πως ξέρατε που να βρείτε και ποια ώρα την Ιωάννα;

: Πως ξέρατε που να βρείτε και ποια ώρα την Ιωάννα; Κατηγορούμενη : Την είχα παρακολουθήσει και ήξερα τι ώρα πάει στην εργασία της. Είχα επιχειρήσει να το κάνω την προηγούμενη ημέρα αλλά το μετάνιωσα.

: Την είχα παρακολουθήσει και ήξερα τι ώρα πάει στην εργασία της. Είχα επιχειρήσει να το κάνω την προηγούμενη ημέρα αλλά το μετάνιωσα. Πρόεδρος : Πως ήσασταν σίγουρη για την ώρα;

: Πως ήσασταν σίγουρη για την ώρα; Κατηγορούμενη : Μπορούσε κάποιος αν στέκονταν στη σκάλα του υπογείου να βλέπει ποιος βρίσκεται στο χώρο του ασανσέρ.

: Μπορούσε κάποιος αν στέκονταν στη σκάλα του υπογείου να βλέπει ποιος βρίσκεται στο χώρο του ασανσέρ. Πρόεδρος : Υπήρξε διάλογος; Το θύμα είπε ότι την κοιτάξατε έντονα στα μάτια.

: Υπήρξε διάλογος; Το θύμα είπε ότι την κοιτάξατε έντονα στα μάτια. Κατηγορούμενη : Φορούσα γυαλιά σκούρα για να μην αποκαλυφθώ. Δεν μιλήσαμε καθόλου.

: Φορούσα γυαλιά σκούρα για να μην αποκαλυφθώ. Δεν μιλήσαμε καθόλου. Πρόεδρος : Αφού το μετανιώσατε την προηγούμενη, γιατί ξανά πήγατε την άλλη μέρα;

: Αφού το μετανιώσατε την προηγούμενη, γιατί ξανά πήγατε την άλλη μέρα; Κατηγορούμενη : Με κυρίευσε το αίσθημα της εκδίκησης. Την μια μέρα ήξερα ότι ήταν κάτι κακό και την επόμενη μέρα άλλαξα γνώμη. Μου έγινε εμμονή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.

: Με κυρίευσε το αίσθημα της εκδίκησης. Την μια μέρα ήξερα ότι ήταν κάτι κακό και την επόμενη μέρα άλλαξα γνώμη. Μου έγινε εμμονή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Πρόεδρος : Πως βρέθηκε στα αρχεία σας η φωτογραφία της εισόδου του σπιτιού της παθούσας;

: Πως βρέθηκε στα αρχεία σας η φωτογραφία της εισόδου του σπιτιού της παθούσας; Κατηγορούμενη: Πήγα να διερευνήσω τον χώρο.

Ο πρόεδρος της έδρας έδειξε φωτογραφίες της Ιωάννας Παλιοσπύρου για να της δείξει την κατάσταση της υγείας της αμέσως μετά το καυστικό υγρό, αλλά και μετά τις επεμβάσεις. Η μητέρα της Ιωάννας Παλιοσπύρου με λυγμούς συνέχισε να παρακολουθεί τη διαδικασία.

Η Ιωάννα κρατούσε σημειώσεις από τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης κατά την απολογία της.

Στην αίθουσα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

