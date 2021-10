Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με έναν φόνο και ένα μοιραίο τροχαίο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ανατροπές και οδυνηρές εκπλήξεις συνεχίζεται ο β΄ κύκλος της σειράς «Ήλιος», που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Εξελίξεις που κόβουν την ανάσα για τους ήρωες, στα επόμενα επεισόδια της δημοφιλούς καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Ήλιος».

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, που προβάλλεται αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που ξεκινά στις 18:45.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 26

Η Αλίκη παρακαλεί την Μαργαρίτα να της δώσει λίγο χρόνο πριν αποκαλύψουν την αλήθεια για τον Βολίδη. Ο Ιάσωνας συλλαμβάνεται και ο Δημήτρης δεν αποκαλύπτει στην Αστυνομία την εμπλοκή της Εύας... Λέει, όμως, την αλήθεια στην Αλίκη που έρχεται σε μεγάλη σύγκρουση τόσο με την Εύα όσο και με τον Δημήτρη. Η Δάφνη δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί η Ελπίδα δεν έστειλε να τη συλλάβουν, αφού πιστεύει πως την αναγνώρισε. Η Λήδα γίνεται έξαλλη με τον Νικήτα που συνεχώς μπλέκει σε νέους κινδύνους, ενώ ο Στέφανος βρίσκει κάποιο στοιχείο που μπορεί να τον βοηθήσει. Η Εύα κατηγορεί την Ελένη για τη σύλληψη του Ιάσωνα. Στο μεταξύ, η υποστήριξη του κόσμου προς τον Ιάσωνα μέσω των media αναγκάζουν την Αθηνά να δεχτεί να τον ελευθερώσει με εγγύηση. Ο Δημήτρης ζητάει εμπιστευτικά την βοήθεια του Μιχάλη για την υπόθεση Βολίδη και του δίνει να τσεκάρει όλες τις φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ... Η Αλίκη αισθάνεται ότι χάνει σιγά-σιγά τα πάντα, ενώ η Έλσα Παναγιωτίδη εξαφανίζεται…

ΤΡΙΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 27

Η Έλσα βρίσκεται δολοφονημένη και η Μαργαρίτα κατηγορεί ανοιχτά την Αλίκη. Ο Δημήτρης αρχίζει να υποψιάζεται την Αλεξάνδρα. Ο Μιχάλης βρίσκει στα αρχεία που του έδωσε ο Δημήτρης τη φωτογραφία της Αλίκης από το βράδυ του φόνου του Βολίδη και δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Στέφανος βοηθάει την αστυνομία να συλλάβει τον Φάνη, όμως αυτός τους απειλεί με μια αποκάλυψη που θα τους βάλει όλους σε κίνδυνο και σε μπελάδες. Η έρευνα για το θάνατο της Έλσας συνεχίζεται με τον Δημήτρη να ψάχνει στοιχεία και την Αλεξάνδρα να έρχεται αντιμέτωπη με μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 28

H Αλεξάνδρα συλλαμβάνεται για τον φόνο της Έλσας και μπαίνει στη φυλακή. Η Αστυνομία την ανακρίνει, ο Δημήτρης όμως πιστεύει ότι είναι αθώα και πως πίσω από τον φόνο της Έλσας κρύβεται ο ίδιος άνθρωπος που σκότωσε τον Φίλιππο. Ο Φάνης, για να γλυτώσει την φυλακή, εκβιάζει την Αστυνομία πως θα αποκαλύψει ότι ο Νικήτας ζει. Η Λήδα απογοητεύεται από αυτήν την εξέλιξη και ξέρει πια πως ο Νικήτας θα πρέπει να φύγει από την Καβάλα για πάντα. Η Αθηνά εκφράζει τον προβληματισμό της στην Ελπίδα για τον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση του Ιάσωνα και έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί της. Ο Αντώνης χάνει τις αισθήσεις του ενώ βρίσκεται στο κτήμα μαζί με την Δάφνη. Η Δάφνη καλεί ασθενοφόρο και το περιμένει, γνωρίζοντας πως όταν την δουν, θα τελειώσουν όλα. Το τέλος της διορίας που έδωσε η Μαργαρίτα στην Αλίκη έχει φτάσει… Η Μαργαρίτα αναγκάζει την Αλίκη να πάει μαζί της στο Τμήμα και να πει όλη την αλήθεια για τη δολοφονία του άντρα της. Οι δυο γυναίκες ξεκινούν για το Τμήμα, αλλά αυτά που θα συμβούν στη διαδρομή θα αλλάξουν τη ζωή της Αλίκης για πάντα…

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 29

Ένα τροχαίο με τραγική κατάληξη, κάνει τους πάντες - και τον Δημήτρη - να αναρωτηθούν τι δουλειά είχε η Αλίκη στο αυτοκίνητο της Μαργαρίτας. Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης εκμυστηρεύεται στην Νέλλη τις υποψίες του για την Αλίκη και σκέφτεται αν θα αποκαλύψει στον Δημήτρη το στοιχείο που την τοποθετεί στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Βολίδης εκείνη τη νύχτα. Η Ελπίδα ζητάει από την Εύα να απομακρυνθεί από τον Ιάσωνα, καθώς ενόψει της δίκης του, η σχέση του με μια ανήλικη, θα επηρεάσει αρνητικά το δικαστήριο. Ο Νικήτας και ο Αντώνης ανησυχούν για την Δάφνη και το μωρό που έχουν εξαφανιστεί. Η Αλεξάνδρα βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς το αίτημά της για προσωρινή αποφυλάκιση απορρίπτεται και οδηγείται στην φυλακή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 30

Η Αλίκη ξεπερνάει τον κίνδυνο απ’ το ατύχημα, αλλά αυτό δεν ησυχάζει τον Δημήτρη που οι υποψίες του για εκείνη τον βασανίζουν πια σοβαρά. Η Αλεξάνδρα οδηγείται στη φυλακή κι η Εύα με τον Άρη αισθάνονται αβοήθητοι, περιμένοντας με αγωνία την Αλίκη να συνέλθει. Η Ελπίδα, με μεγάλη υπομονή, προσπαθεί να βοηθήσει τον Ιάσωνα να θυμηθεί οποιαδήποτε λεπτομέρεια μπορεί να τον βοηθήσει. Οι προσπάθειές της αρχίζουν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα, ενώ η ίδια βασανίζεται απ’ τις δικές της μνήμες. Η Αλίκη είναι πια αποφασισμένη να ομολογήσει όλη την αλήθεια για τον φόνο Βολίδη στον Δημήτρη… Η ώρα των αποκαλύψεων και για τους δύο έχει φτάσει…

#Hlios

Gallery