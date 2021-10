Πολιτική

Βόρεια Εύβοια - Τριαντόπουλος: έκτακτοι πόροι για αντιπλημμυρικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται στις κυβερνητικές αποφάσεις για τα έργα και τις προτεραιότητες, στην πολύπαθη περιοχή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, «στο πλαίσιο της προώθησης των έργων αποκατάστασης στη Βόρεια Εύβοια, χθες, Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και κατόπιν σχετικής επεξεργασίας, αποφασίστηκε η έκτακτη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και αποκατάστασης υποδομών και δικτύων στις περιοχές των δύο δήμων της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές».

Σημειώνεται ότι «με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου, εντάχθηκαν οι πιστώσεις ύψους 39,7 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για μεγάλες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και για αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές στις περιοχές αρμοδιότητας εντός των Δήμων Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού».

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος επισημαίνει ότι «πρόκειται για ένα μεγάλο, διευρυμένο και εντατικό πρόγραμμα έργων που περιλαμβάνει, παράλληλα με έργα αποκατάστασης και προστασίας του οδικού δικτύου, ένα ευρύ φάσμα έργων καθαρισμών, δομικών παρεμβάσεων, άρσης προσχώσεων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στα ρέματα των εν λόγω περιοχών της Βόρειας Εύβοιας, ώστε να ενδυναμωθούν περαιτέρω οι συνθήκες αντιπλημμυρικής προστασίας που διαμορφώνονται την τελευταία περίοδο στην περιοχή υπό τις δασικές υπηρεσίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

«Παράλληλα, την αμέσως επόμενη περίοδο, δρομολογείται η χρηματοδότηση μίας σειράς δομικών έργων και παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας στους οικισμούς και στους αστικούς ιστούς των δύο δήμων της Βόρειας Εύβοιας, διευθετώντας και αντιμετωπίζοντας ριζικά εκκρεμότητες και παθογένειες δεκαετιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Κατηγορούμενη: “Πήρα την ιδέα για το υγρό από την τηλεόραση”

“Άγριες Μέλισσες”: Η άβολη συνάντηση Δρόσως - Κωνσταντή - Λευτέρη (βίντεο)

Πετρέλαιο θέρμανσης: πρεμιέρα με τιμές “φωτιά”