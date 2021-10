Life

Χάρης Βαρθακούρης: Με σημάδευαν με όπλο (βίντεο)

Συνέντευξη "ποταμός" του Χάρη Βαρθακούρη.

Μια εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Χάρης Βαρθακούρης στο podcast του gossip tv και μίλησε για τη δυσάρεστη εμπειρία που είχε την πρώτη φορά που συμμετείχε στο J2US, αναφέρθηκε στο Big Brother, ενώ αποκάλυψε ότι έχει βρεθεί τρεις φορές απέναντι από πιστόλι.

Για τη συμμετοχή του στο J2US πριν από επτά χρόνια: «Δεν πέρασα καλά πριν από επτά χρόνια που το έκανα. Μου βγήκε ένας κακός εαυτός τότε και αυτό ξεκίνησε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. Φταίει δε φταίει η Ρούλα Κορομηλά ήταν το έναυσμα για να στραβώσω. Γελούσε την ώρα που μιλούσαμε, το οποίο με ενοχλούσε.

Οι τηλεθεατές δεν το αντιλήφθηκαν ποτέ αυτό, μόνο όσοι ήμασταν στο πλατό. Τότε, ο Περρής – πολύ φίλος της Ρούλας – που τότε είχε την εκπομπή με τον Θέμο, κάθε εβδομάδα άρχισε να με κράζουν και γενικά αυτό έκανε την εμπειρία μου στο J2US να είναι δυσάρεστη. Αλλά το θεώρησα κουτό να το αρνηθώ. Το ότι δεν πέρασα τότε καλά δε σημαίνει ότι δεν θα περάσω και τώρα».

Για την περίοδο που πέρασε στην Αμερική: «Τα χρόνια μου στην Αμερική ήταν εκπληκτικά χρόνια. Δεν υπήρξε ποτέ καταπιεσμένος. Είχα ένα διαμέρισμα μέσα στο διαμέρισμα. Εγώ είχα πάει με υποτροφία στην Αμερική και είχα έναν πατέρα να μου στέλνει περισσοτερα λεφτά απ’ όσα χρειαζόμουν».

Ο Χάρης Βαρθακούρης αποκάλυψε ότι έχει βρεθεί τρεις φορές μπροστά από πιστόλι: «Έχω βρεθεί τρεις φορές απέναντι από πιστόλι. Τη μία είδα να με σημαδεύουν, όταν πήγαν να μου πάρουν το αυτοκίνητο».

Για την εμπειρία του στο Big Brother: «Δεν ενδείκνυται το Big Brother για να βγάλεις χιούμορ. Εγώ, που 16 εκπομπές έπρεπε να είμαι ακίνητος σε ένα σημείο, έχοντας στο αυτί μου συνεχείς οδηγίες, έχοντας έναν Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος είναι χείμαρρος…

Δεν μπορείς να κάνεις πλάκα εκεί, είναι ψυχοφθόρο για τον παρουσιαστή. Τα υπόλοιπα που έχω κάνει στην τηλεόραση τα χάρηκα, το Big Brother ήταν μούτζα, ήταν βάρος. Φαντάσου έκλεισα το twitter».

