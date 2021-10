Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Σελήνη στον Υδροχόο και η... προφητεία για τη Δευτέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Οι τυχεροί και οι... άτυχοι της Πέμπτης. Η πρόβλεψη της Λίτσας Πατέρας για την 18η Οκτωβρίου.

Τις αστρολογικές της προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη, αλλά και μια... προφητεία για την ερχόμενη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου έκανε η αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

Όπως σημείωσε η αστρολόγος της εκπομπής "σε μία περίοδο με περίεργα γεγονότα σήμερα ένας πλανήτης δείχνει κάτι καλό. Μέσα σε αυτό το περιίεργο κλίμα η Πέμπτη, αλλά και η 18η Οκτωβρίου είναι πολύ καλές ημέρες".

Ωστόσο συμπλήρωσε ότι "η Σελήνη είναι στον Υδροχόο και αγγίζει τον Κρόνο και όσοι επηρεάζονται φέτος από τη θέση του Κρόνου θα πρέπει να προσέχουν σήμερα".

Τέλος επεσήμανε ότι "ο Ήλιος κάνει μία θετική όψη με τον Δία και στη συνέχεια ο Άρης, που σημαίνει ότι μετά από μια δυσκολία μπορούμε να πετύχουμε πολλά".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα και τις αστρολογικές προβλέψεις από την εκπομπή «Το Πρωινό» της Πέμπτης:

