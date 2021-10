Κόσμος

Λίβανος: Εκρήξεις και πυροβολισμοί στην Βηρυτό (εικόνες)

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούσθηκαν μετά από τα πυρά σε χώρο συγκέντρωσης, Πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.



Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούσθηκαν στην Βηρυτό έπειτα από τα πυρά στον χώρο συγκέντρωσης κατά του δικαστή Τάρεκ Μπιτάρ, του επικεφαλής της έρευνας για την έκρηξη της Βηρυτού.

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι διαδηλωτές δέχθηκαν πυρά καθώς κατευθύνονταν προς το Δικαστικό Μέγαρο.

?????? Liban - #Beirut#Beyrouth : d'autres images de la fusillade et des affrontements de ce matin



Video ?? pic.twitter.com/sQB5QzfPq1 — Marto Pirlo (@martopirlo1) October 14, 2021

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και είκοσι τραυματίσθηκαν από τα πυρά αυτόματων όπλων στην περιοχή κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της Βηρυτού όπου είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές της Χεζμπολάχ και του κινήματος Αμάλ για να διαδηλώσουν κατά του δικαστή Τάρεκ Μπιτάρ, επικεφαλής της έρευνας για την έκρηξη στο λιμάνι της λιβανικής πρωτεύουσας.

Νωρίτερα, δικαστήριο είχε απορρίψει ένσταση κατά του δικαστή Μπιτάρ, επιτρέποντάς του να παραμείνει επικεφαλής της δικαστικής έρευνας.

Ο Τάρεκ Μπιτάρ δέχεται τεράστιες πιέσεις από πολιτικές οργανώσεις, με επικεφαλής την Χεζμπολάχ, που τον κατηγορούν για «μεροληπτική» στάση, για να παραιτηθεί .

A sniper opens fire at a Hezbollah-Amal protest to demand the removal of Bitar, the judge in charge of investigating the Beirut port explosion. There are dead and wounded. A very dangerous escalation pic.twitter.com/lZdWIlXHep — Liz Sly (@LizSly) October 14, 2021

Η περιοχή Ταγιουνέχ βρίσκεται στο σύνορο ανάμεσα στην χριστιανική και σιιτική γειτονιά της Βηρυτού και ήταν η γραμμή του μετώπου στον εμφύλιο του Λιβάνου (1975-1990). Βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί από τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, προς το Δικαστικό Μέγαρο.

???? Lebanon: Snipers shoot at protesters in Tayyouneh area heading to rally near the Palace of Justice in Beirut. Casualties feared during the shooting in Tayyouneh, ambulances head to the area pic.twitter.com/rDbyULYinN — INTELSky (@Intel_Sky) October 14, 2021

Οσοι αντιτίθενται στον Τάρεκ Μπιτάρ αντιτάχθηκαν στις προσπάθειές του να λάβει καταθέσεις από πολιτικούς και αξιωματούχους ασφαλείας που θεωρούνται ύποπτοι για αμέλεια, η οποία οδήγησε στην ανάφλεξη της νιτρικής αμμωνίας που ήταν εγκαταλελειμένη στο λιμάνι της Βηρυτού και την πρόκληση της τεράστιας έκρηξης που σκότωσε πέρυσι 200 ανθρώπους και κατέστρεψε μεγάλο μέρος της λιβανικής πρωτεύουσας.

Εκατοντάδες άνδρες, υποστηρικτές της Χεζμπολάχ και του κινήματος Αμάλ συγκεντρώθηκαν σήμερα κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο για να λάβουν μέρος στην διαδήλωση κατά του Τάρεκ Μπιτάρ. Ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Αν και κανένα μέλος της δεν έχει θιγεί από την έρευνα, η ένοπλη και υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ κατηγορεί τον δικαστή Μπιτάρ για «πολιτικοποίηση» της έρευνας που κατευθύνεται «μόνο ορισμένων προσώπων».

Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται ορισμένοι από τους στενούς της συμμάχους, ανάμεσά τους στελέχη του σιιτικού κινήματος Αμάλ, που κατείχαν κυβερνητικές θέσεις κατά την κρίσιμη περίοδο πριν από την έκρηξη.

