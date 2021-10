Κοινωνία

Ακαδημαϊκές Ταυτότητες σε ψηφιακή μορφή - πώς θα εκδίδονται

Σε ψηφιακή μορφή διατίθενται πλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και γίνεται διαθέσιμη μέσω της υπηρεσίας απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας ΕΔΩ, μετά την έγκριση της αίτησής τους από τη γραμματεία του οικείου τμήματος.

Μέσα από τον λογαριασμό τους, οι φοιτητές μπορούν να εκδώσουν ψηφιακό αντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητάς τους σε αρχείο PKPASS (Passbook Pass File) και να το ενσωματώσουν σε συμβατή εφαρμογή της επιλογής τους, σε συσκευές Android και iOS.

Η ψηφιακή μορφή της ακαδημαϊκής ταυτότητας των φοιτητών υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας-ΕΔΥΤΕ ΑΕ (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για λογαριασμό του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της Πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, η υπάρχουσα ακαδημαϊκή ταυτότητα παραμένει εν ισχύ και σύντομα θα αναβαθμιστεί τεχνολογικά, ενσωματώνοντας δυνατότητες ανέπαφης επικοινωνίας.

