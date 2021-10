Παράξενα

Αρκαλοχώρι: άπλυτα εσώρουχα και στολή αστροναύτη για… βοήθεια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Δεκάδες χαμένες ώρες από εθελοντές στην διαλογή χιλιάδων άχρηστων "εφοδίων" για τους πληγέντες.

Προσφορά αλληλεγγύης ή ... ξεσκαρτάρισμα; Ορισμένοι δεν υπάρχουν! Ή μήπως υπάρχουν αναμεσά μας; Πάντως θεώρησαν λογικό να συνδυάσουν το τερπνόν μετά του ωφελίμου... να βοηθήσουν τους σεισμόπληκτους που έχασαν τα υπάρχοντά τους μέσα σε μερικά λεπτά, κάνοντας και ένα ξεσκαρτάρισμα σε ντουλάπες και πατάρια. Μόνο που αυτή η λογική αποτελεί προσβολή και σε καμία περίπτωση συνδρομή...

Κάπως έτσι μετά τα βραδινά, ψηλοτάκουνα πέδιλα, είδαμε και ... νυφικό, άπλυτα εσώρουχα (!) αλλά και στολή αστροναύτη να καταλήγει ως βοήθεια στο Αρκαλοχώρι, με τους εθελοντές που περνάνε ατέλειωτες ώρες στη διαλογή να "βγαίνουν από τα ρούχα τους"!

Σε σχετική ανάρτηση οΑρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Γιανναράκης, περιγράφει τα όσα ανεκδιήγητα φτάνουν υπό τη μορφή βοήθειας, αντί να καταλήξουν στην ανακύκλωση...

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Μπάλλος” – Εύβοια: Αγνοείται βοσκός στην Κάρυστο

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά η διάθεση του στους καταναλωτές

ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο νοσοκομείο