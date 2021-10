Life

“Το Πρωινό” - Μανέ για Φιλιππίδη: Έφτασε σε κατάντια, αισθάνομαι λύπη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Υρώ Μανέ μιλά για την καραντίνα, την υποκριτική, την θεατρική παράσταση που ειναι sold out και τις καταγγελίες στο πρωταγωνιστές του Θεάτρου.

Την Υρώ Μανέ υποδέχτηκαν στο "Πρωινό" της Πέμπτης η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τον εξαιρετικό μονόλογο «Συμβολαιογράφος» του Νίκου Βασιλειάδη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Καραμίχου στον οποίο πρωταγωνιστεί , τις καταγγελίες στο χώρο του θεάματος και τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Με τον Πέτρο Φιλιππίδη ήμασταν μαζί στη σχολή, στο Θέατρο Τέχνης. Ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του κι έκανε τις επιλογές του. Είχαμε κάνει μόνο μια συνεργασία κινηματογραφική στον Ηλία του 16ου. Δεν θα ήθελα να μιλήσουμε γι’ αυτά, δεν υπάρχει λόγος».

«Αισθάνομαι λύπη που αυτοί οι άνθρωποι είχαν καταφέρει όλο αυτό το οικοδόμημα τόσα χρόνια, βρισκόντουσαν σε τόσο ισχυρές θέσεις, εξαρτώνταν άλλοι άνθρωποι από αυτούς και έφτασαν σε αυτή την κατάντια, γιατί περί κατάντιας πρόκειται και μάθαμε κι εμείς πράγματα αποτρόπαια που δεν τα ξέραμε -εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι», τονίζει η Υρώ Μανέ.

«Αυτή τη στιγμή λυπάμαι απόλυτα τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτές τις συμπεριφορές, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκονται στη Δικαιοσύνη. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα κριθούν έτσι όπως πρέπει και έχω και πολύ μεγάλη χαρά για το γεγονός ότι τελικά τα πράγματα παίρνουν κάποια στιγμή τον σωστό δρόμο και οι άνθρωποι, επίσης, αυτό που τους αξίζει», καταλήγει η Υρώ Μανέ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίβανος: Εκρήξεις και πυροβολισμοί στην Βηρυτό (εικόνες)

Κακοκαιρία “Μπάλλος” – Αττική: το 112 έστειλε μήνυμα για αυξημένη προσοχή

“Άγριες Μέλισσες”: Η άβολη συνάντηση Δρόσως - Κωνσταντή - Λευτέρη (βίντεο)