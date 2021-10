Παράξενα

Διάρρηξη από 18χρονη που “προδόθηκε” από... την αλυσίδα στον λαιμό

Πενταψήφιας αξίας ήταν τα κοσμήματα και οι λίρες που είχε αρπάξει από σπίτι, μαζί με συνεργό της. Όμως….

Χειροπέδες σε μία 18χρονη κοπέλα η οποία φέρεται - από κοινού με έναν 23χρονο από την Βραζιλία - να έκλεψε από σπίτι στο Ηράκλειο χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες αξίας 13.000 ευρώ, "φόρεσαν" οι αστυνομικές αρχές.

Η κλοπή χρονικά προσδιορίζεται ότι έγινε από τις 11 το πρωί της 12ης Οκτωβρίου έως το μεσημέρι της επόμενης ημέρας ενώ πιθανότατα οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι η κοπέλα με τον 23χρονο είχαν μισθώσει ένα σπίτι μέσω airbnb στον κάτω όροφο από το σπίτι όπου έγινε η κλοπή και όταν οι ιδιοκτήτες προχώρησαν στην καταγγελία αυτής, η Ελληνική Αστυνομία τους αναζήτησε.

Μάλιστα, πηγές αναφέρουν ότι η κοπέλα όταν εντοπίστηκε φορούσε μία αλυσίδα στο λαιμό από τα κλοπιμαία! Στο πλαίσιο του αυτοφώρου η 18χρονη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Όσον αφορά τον σύντροφό της, οι έρευνες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, συνεχίστηκαν και το πρωί της Πέμπτης και φέρεται να έχει εντοπιστεί, όμως στην περίπτωση έχει παρέλθει το αυτόφωρο για την περίπτωση της κλοπής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρονται τα εξής:

"Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου ημεδαπή ,κατηγορούμενη για κλοπή. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση, η ανωτέρω ημεδαπή με έτερο αλλοδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, αφαίρεσαν από οικία ημεδαπής χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή (χρυσές λίρες) συνολικής χρηματικής αξίας 13.000 ευρώ. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου".

