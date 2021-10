Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα Παλιοσύπρου: Απαθής και ατάραχη η κατηγορούμενη

Η δήλωση της Ιωάννας Παλιοσπύρου, μετά τη διακοπή της συνεδρίασης και την απολογία της κατηγορούμενης.



«Δυστυχώς και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση», δήλωσε, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της 37χρονης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια των ισχυρισμών που προέβαλε η κατηγορούμενη για την επίθεση με το βιτριόλι κρατούσε σημειώσεις.

Βγαίνοντας από τη δικαστική αίθουσα, μετά τη διακοπή της συνεδρίασης, το θύμα της ακραίας επίθεσης με καυστικό υγρό ανέφερε: «Σήμερα περίμενα να ακούσω κάποιες απαντήσεις. Δυστυχώς και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση. Όσα ισχυρίστηκε η κατηγορημένη καταρρίπτονται από τα στοιχεία της δικογραφίας. Ακόμη και όταν ο πρόεδρος της έδειξε τις φωτογραφίες μου με τα χειρουργεία και με όλα όσα έχω τραβήξει, εκείνη έμεινε απαθής και ατάραχη».

Σε ερώτηση δημοσιογράφων εάν αποδέχεται τη συγγνώμη της Έφης, η Ιωάννα απέφυγε να απαντήσει λέγοντας προς τους εκπροσώπους του Τύπου «ευχαριστώ πολύ».

Ο εκ των συνηγόρων της παθούσας, Νίκος Αλεξανδρής, σημείωσε πως «για να είναι δεκτή η συγνώμη πρέπει να είναι ειλικρινής, υπάρχουν λέξεις που ντράπηκαν, δεν ντράπηκε όμως το στόμα που της εκστόμισε». Ο συνήγορος χαρακτήρισε «μυθεύματα» όσα είπε στην απολογία της η κατηγορούμενη.

Ο έτερος συνήγορος πολιτικής αγωγής, Απόστολος Λύτρας δήλωσε: «Περιμέναμε όλοι να ακούσουμε την εξήγηση της φράσης "εσύ Ιωάννα ξέρεις". Η κατηγορούμενη είπε ότι θεωρούσε ότι κινδύνευε η υποτιθέμενη σχέση της με το 40χρονο, με τον οποίο η Ιωάννα δεν είχε συναντηθεί. Προσπάθησε να πείσει ότι το βιτριόλι ήταν λίγο ενώ οι ειδικοί λένε ότι ήταν τουλάχιστον ένα λίτρο. Δεν μένει καμία αμφιβολία ότι ήθελε να σκοτώσει την Ιωάννα».

