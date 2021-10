Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάλλος”: Εγκλωβισμένοι πολίτες σε δρόμους και κτήρια

Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για πλημμύρες. Συναγερμός για εγκλωβισμένους πολίτες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μπλοκαρισμένοι οδηγοί στον Πειραιά.

Επελαύνει η κακοκαιρία «Μπάλλος» με τον κρατικό μηχανισμό να είναι σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, ενώ ήδη έχουν προκληθεί αρκετά προβλήματα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για εγκλωβισμένους πολίτες σε κτήριο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπηρεσία έχει δεχτεί κλήση για παροχή βοήθειας σε κτήριο με αρκετά άτομα.

Εγκλωβισμένοι όμως είναι και αρκετοί οδηγοί στα αυτοκίνητά τους επί των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη, ενώ αποκαταστάθηκε, πριν από λίγο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, που είχε διακοπεί σε δύο σημεία, λόγω συσσώρευσης μεγάλης ποσότητας νερού.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί πάνω 56 κλήσεις για πλημμύρες κυρίως σε υπόγεια σε Νέα Φιλαδέλφεια, Κάτω Πατήσια, Περιστέρι, Μοσχάτο, Νέα Ιωνία και Κηφισιά. Λόγω συσσώρευσης υδάτων στις ράγες, το Τραμ θα κάνει τέρμα στην στάση "Κασομούλη" στον Νέο Κόσμο (Φραντζή και Καλλιρρόης).

Έκτακτη ειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα και την ανάγκη για επίδειξη αυξημένης προσοχής από τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου εστάλη μέσω του 112, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Mέσω του 112 εστάλη γίνονται συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των Αρχών.

Δρόμοι πλημμύρησαν, ενώ λόγω συσσώρευση υδάτων διακόπηκε τη νύχτα η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ωκεανίδων από τη συμβολή της με την οδό Β. Ηπείρου έως τη συμβολή της με την οδό Κανελλοπούλου, στην περιοχή της Ελευσίνας.

Στην ίδια περιοχή, στη 01.00 τα ξημερώματα χρειάστηκε να γίνει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλωβισμός οδηγού, στον παραλιακό δρόμο στο ύψος της οδού Κανελλοπούλου. Ο οδηγός μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία του.

Με τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των υποδομών ιδιωτικών και δημόσιων, η προστασία δηλαδή της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας», τόνισε.

Την τήρηση από τις Ένοπλες Δυνάμεις «πάντα σε συνεννόηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο» απόλυτης ετοιμότητας συνδρομής στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «εφόσον απαιτηθεί κατά τη διάρκεια εξέλιξης των φαινομένων» της επερχόμενης κακοκαιρίας, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, με ανάρτησή του στο Facebook.

Οδηγίες αυτοπροαστίας

1) Αποφεύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση.

2) Μετακινούμαστε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού και αποφεύγουμε την παραμονή μας σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους, όταν βλέπουμε να υπάρχει ενδεχόμενο πλημμύρας.

3) Για κανέναν λόγο δεν διασχίζουμε χειμάρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, είτε πεζή, είτε με όχημα, καθώς έχουμε δει δυστυχώς πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, ότι υπάρχουν θύματα εξαιτίας αυτής της αβλεψίας

Στο Νυμφαίο ο υδράργυρος έπεσε στο μηδέν και το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα. Οι εικόνες από τη Βίγλα, το Πισοδέρι, το Νυμφαίο, η Δροσοπηγή και άλλες περιοχές στα λευκά είναι εντυπωσιακές.

