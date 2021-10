Συνταγές

Συνταγή για κοτόπουλο με μουστάρδα και μέλι από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μοιράστηκε τα "μυστικά" που θα απογειώσουν τη γεύση.

Κοτόπουλο με θυμάρι, σάλτσα μουστάρδας εφτιαξε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" ο Πέτρος Συρίγος!

Δες βήμα - βήμα την συνταγή που θα λατρέψεις...

Συστατικά για το κοτόπουλο με θυμάρι και μουστάρδα

4 μπουτάκια κοτόπουλο

3 κ.τ.σ αλεύρι γ.ο.χ

3 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένες

5 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι

1 κ.τ.γ κιτρινόριζα (Κουρκουμά)

2 κ.τ.σ μέλι

3 κ.τ.σ μουστάρδα

Χυμό από ένα λεμόνι

50 ml κρασί λευκό

800 ml χλιαρό νερό

1 κύβο ζωμό κοτόπουλο

200 γρ γιαούρτι σακούλας

30 γρ φρέσκο βούτυρο

Αλάτι και πιπέρι

Για το ρύζι:

500 γρ ρύζι κίτρινο

1 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 κ.τ.σ βούτυρο

1 λευκό κρεμμύδι

100 γρ σταφίδα σουλτανίνα

Η συνταγή για το κοτόπουλο με θυμάρι, μουστάρδα και μέλι

Στον πάγκο εργασίας και σε μια πιατέλα βάζουμε τα κομμένα μπούτια και τα Αλατοπιπερώνουμε καλά και τα αλευρώνουμε ελαφρώς.

Σε μια χαμηλή φαρδιά κατσαρόλα βάζουμε το ελαιόλαδο και όταν πάρει θερμοκρασία βάζουμε τα μπούτια του κοτόπουλου (κομμένα στα δυο) και τα σοτάρουμε για 5 λεπτά σε μέτρια φωτιά.

Όταν πάρουν χρώμα προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρουμε για αλλά 3 λεπτά.

Στην συνεχεία προσθέτουμε το θυμάρι και σβήνουμε με το λεμόνι και το κρασί.

Μετά ρίχνουμε το νερό με το κύβο κοτόπουλου.

Σιγοβράζουμε το κοτόπουλο μέχρι να ψηθεί περίπου 40 λεπτά και αμέσως μετά βάζουμε τον κουρκουμά διαλυμένο σε λίγο νερό.

Ανακατεύουμε και ψήνουμε για 5 λεπτά.

Σε ένα μπαλάκι βάζουμε το μέλι, τη μουστάρδα και το γιαούρτι.

Παίρνουμε λίγο ζουμί από το κοτόπουλο και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός με το μείγμα γιαουρτιού ώστε να πάρει θερμοκρασία.

Στη συνέχεια το βάζουμε όλο στην κατσαρόλα, όπως κάνουμε με το αυγολέμονο.

Το σερβίρουμε με δυο κλωναράκια φρέσκο θυμάρι.

Για το ρύζι:

Σε ένα βαθύ τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο Προσθέτουμε το κρεμμύδι και σοτάρουμε για 3-5 λεπτά μέχρι να γίνει διαφανές.

Προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες σταφίδες και σοτάρουμε για 2 λεπτά.

Σβήνουμε με ½ κούπα νερό.

Προσθέτουμε το προβρασμένο ρύζι.

Ανακατεύουμε και όταν τραβήξει τα υγρά του είναι έτοιμο.

Τέλος αλατοπιπερωνουμε και προσθέτουμε βούτυρο.

