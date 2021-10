Πολιτική

“Μπάλλος” - Βουλή: Έπεσαν μάρμαρα, μπήκαν νερά στο κτήριο (εικόνες)

Η κακοκαιρία "Μπάλλος" που πλήττει όλη την χώρα "χτύπησε" και το κτήριο της Βουλής.

Η κακοκαιρία «Μπάλλος» που πλήττει όλη την χώρα και έχει δημιουργήσει προβλήματα και στην Αττική, «χτύπησε» και την Βουλή, προκαλώντας ζημιές.

Συγκεκριμένα, νερά εισχώρησαν στο περιστύλιο, εκεί όπου φιλοξενείται η επετειακή έκθεση για τα 200 χρόνια από το 1821. Έπεσε και κομμάτι από το μάρμαρο, στον εξωτερικό της χώρο χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος, αν και εκείνη την ώρα διερχόταν ένας αστυνομικός.

Αμέσως πάντως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής, προκειμένου να διασφαλίσουν πως κανένα από τα αντικείμενα αξίας, μεταξύ των οποίων και η περίφημη πατισερί με τη «σχολή των Αθηνών, δεν θα τεθούν σε κίνδυνο.

