Κοινωνία

Missing Alert για 51χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για περισσότερους από έξι μήνες έχει να δώσει ίχνη ζωής ο άνδρας, τον οποίο αναζητούν οι οικείο του και "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που εξέδωσε Missing Alert:

"Στις 20/3/21 και ώρα 08:30 π.μ., εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αθήνας ο Τώλης Επαμεινώνδας, 51 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Τώλη Επαμεινώνδα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των οικείων του σήμερα 14/10/2021, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Τώλης Επαμεινώνδας έχει ύψος 1,85 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: Η άβολη συνάντηση Δρόσως - Κωνσταντή - Λευτέρη (βίντεο)

Πετρέλαιο θέρμανσης: πρεμιέρα με τιμές “φωτιά”

Επίθεση με βιτριόλι - Κατηγορούμενη: “Πήρα την ιδέα για το υγρό από την τηλεόραση”