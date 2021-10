Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Κατηγορούμενη: Η Ιωάννα με περιέπαιζε, ήθελα να πονέσει

Όλοι οι διάλογοι της κατηγορούμενης με τους δικαστές. Τι είπε για την Ιωάννα, την σχέση της με τον 40χρονο.



«Με περιέπαιζε και η Ιωάννα και ο 40χρονος» απάντησε στις ερωτήσεις του εισαγγελέα, λίγο πριν ολοκληρωθεί η απολογία της, η 37χρονη Έφη, η οποία είπε πως παρακολουθούσε και την παθούσα, αλλά και τον 40χρονο άντρα με τον οποίο ισχυρίζεται πως είχε ερωτική σχέση.

Όπως είπε, τους παρακολουθούσε με σύστημα εντοπισμού θέσης που είχε αγοράσει και είχε τοποθετήσει και στο αυτοκίνητο της Ιωάννας και στο αυτοκίνητο του 40χρονου και πως τον Δεκέμβριο του 2019 «είχα δει κάποια στίγματα από το κινητό του Νώντα στο σπίτι της Ιωάννας».

Η κατηγορουμένη είπε πως στόχος της για την επίθεση, ήταν να πονέσει η Ιωάννα. «Ήθελα να πονέσει η Ιωάννα, όπως πόνεσε και εμένα η ψυχή μου» απάντησε χαρακτηριστικά στον εισαγγελικό λειτουργό, όταν την ρώτησε γιατί δεν της έριξε στα πόδια το καυστικό υγρό.

Εισαγγελέας : Γιατί δεν της το ρίξατε τα πόδια.

: Γιατί δεν της το ρίξατε τα πόδια. Κατηγορούμενη : Δεν σημάδεψα τα πόδια. Πήγα να το ρίξω στην αριστερή πλευρά. Αλλά εκείνη όταν αντιλήφθηκε την παρουσία μου γύρισε.

: Δεν σημάδεψα τα πόδια. Πήγα να το ρίξω στην αριστερή πλευρά. Αλλά εκείνη όταν αντιλήφθηκε την παρουσία μου γύρισε. Εισαγγελέας : Θέλατε να της προκαλέσετε ζημιά για να μην είναι όμορφη;

: Θέλατε να της προκαλέσετε ζημιά για να μην είναι όμορφη; Κατηγορούμενη: Ήθελα να πονέσει όπως πόνεσε κι εμένα η ψυχή μου.

Παραμένοντας ψύχραιμη σε όλη την διάρκεια της απολογίας και των ερωτήσεων που δέχθηκε από την Έδρα, η κατηγορούμενη επέμεινε πως ο μοναδικός λόγος που έριξε το καυστικό υγρό στην 36χρονη, ήταν η ζήλια της, η εμμονή της για το ενδεχόμενο να είχε σχέση με τον 40χρονο και η Ιωάννα. Ανέφερε μάλιστα, πως και ο ίδιος ο άντρας που η ίδια υποστηρίζει ότι είχαν ερωτική σχέση, όχι μόνο δεν την καθησύχαζε όταν τον ρωτούσε, αλλά «άφηνε υπονοούμενα».

Ο ίδιος ο 40χρονος στην κατάθεση του στο δικαστήριο, χαρακτήρισε την σχέση του με την Έφη ως «μια χαλαρή φιλική σχέση που έγινε περιστασιακά ερωτική».

Η 37χρονη είπε πως από το Νοέμβριο του 2018, όταν έγιναν φίλοι σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ο 40χρονος και η Ιωάννα, κλονίστηκε η εμπιστοσύνη της.

Ο εισαγγελέας υπέβαλε πολλές ερωτήσεις για αυτό το θέμα.

Εισαγγελέας : Είχε γνώση η Ιωάννα όταν αποδέχθηκε τον 40χρονο;

: Είχε γνώση η Ιωάννα όταν αποδέχθηκε τον 40χρονο; Κατηγορουμένη : Όχι

: Όχι Εισαγγελέας : Τότε γιατί λέτε ότι δεν έπρεπε να τον αποδεχθεί;

: Τότε γιατί λέτε ότι δεν έπρεπε να τον αποδεχθεί; Κατηγορουμένη : Όχι, εγώ μιλάω για μετά.

: Όχι, εγώ μιλάω για μετά. Εισαγγελέας : Έκανε για σας, κάτι ανήθικο η Ιωάννα;

: Έκανε για σας, κάτι ανήθικο η Ιωάννα; Κατηγορούμενη : Όχι δεν το θεώρησα ανήθικο. Μετά εγώ επικοινώνησα με την Ιωάννα και της είπα να τον διαγράψει. Αυτή επέμενε ότι «δεν μου έχει κάνει και κάτι να τον διαγράψω».

: Όχι δεν το θεώρησα ανήθικο. Μετά εγώ επικοινώνησα με την Ιωάννα και της είπα να τον διαγράψει. Αυτή επέμενε ότι «δεν μου έχει κάνει και κάτι να τον διαγράψω». Εισαγγελέας : Τον διέγραψε;

: Τον διέγραψε; Κατηγορούμενη : Ναι

: Ναι Εισαγγελέας : Αυτή η στάση της ήταν έντιμη;

: Αυτή η στάση της ήταν έντιμη; Κατηγορούμενη : Βεβαίως.

: Βεβαίως. Εισαγγελέας : Τον ίδιο τον ρωτήσατε;

: Τον ίδιο τον ρωτήσατε; Κατηγορούμενη : Ναι αλλά το απέφυγε. Δεν ήθελε να το σχολιάσει καθόλου και απέφυγε τη συζήτηση. Εμένα μου είχε δημιουργηθεί καχυποψία και αμφιβολία.

: Ναι αλλά το απέφυγε. Δεν ήθελε να το σχολιάσει καθόλου και απέφυγε τη συζήτηση. Εμένα μου είχε δημιουργηθεί καχυποψία και αμφιβολία. Εισαγγελέας : Πριν την Ιωάννα, ο ίδιος σας είχε δώσει άλλη αφορμή;

: Πριν την Ιωάννα, ο ίδιος σας είχε δώσει άλλη αφορμή; Κατηγορούμενη : Όχι.

: Όχι. Εισαγγελέας : Θεωρούσατε την Ιωάννα αντίπαλο;

: Θεωρούσατε την Ιωάννα αντίπαλο; Κατηγορούμενη : Όλες οι γυναίκες θεωρούν αντίζηλο κάποια άλλη γυναίκα… δεν θα έμπαινα σε όλη αυτή τη διαδικασία, αν μου επιβεβαίωνε ότι αυτά δεν υπήρχαν, δεν θα είχα πράξει έτσι. Δεν με καθησύχαζε.

: Όλες οι γυναίκες θεωρούν αντίζηλο κάποια άλλη γυναίκα… δεν θα έμπαινα σε όλη αυτή τη διαδικασία, αν μου επιβεβαίωνε ότι αυτά δεν υπήρχαν, δεν θα είχα πράξει έτσι. Δεν με καθησύχαζε. Εισαγγελέας : Μετά άρχισε η παρακολούθηση;

: Μετά άρχισε η παρακολούθηση; Κατηγορούμενη : Αρχικά πήρα ένα GPS. Έψαξα στο ίντερνετ ότι υπάρχει αυτή η συσκευή και ότι υπάρχει ένας συγχρονισμός με μια κάρτα σύνδεσης. Τοποθέτησα το gps στο αυτοκίνητο του 40χρονου. Και μου έδινε στίγμα. Τον είχα δει και στην Πλάτωνος και στη Μακρυγιάννη (σημεία που σχετίζονται με την Ιωάννα) και σε άλλες περιοχές. Ήταν δύο τα gps.

: Αρχικά πήρα ένα GPS. Έψαξα στο ίντερνετ ότι υπάρχει αυτή η συσκευή και ότι υπάρχει ένας συγχρονισμός με μια κάρτα σύνδεσης. Τοποθέτησα το gps στο αυτοκίνητο του 40χρονου. Και μου έδινε στίγμα. Τον είχα δει και στην Πλάτωνος και στη Μακρυγιάννη (σημεία που σχετίζονται με την Ιωάννα) και σε άλλες περιοχές. Ήταν δύο τα gps. Εισαγγελέας : Και στο αυτοκίνητο της Ιωάννας είχατε τοποθετήσει;

: Και στο αυτοκίνητο της Ιωάννας είχατε τοποθετήσει; Κατηγορούμενη : Ναι

: Ναι Εισαγγελέας : Δηλαδή κάποια περίοδο παρακολουθούσατε και τους δυο; Βλέπατε και τα στίγματα και των δυο.

: Δηλαδή κάποια περίοδο παρακολουθούσατε και τους δυο; Βλέπατε και τα στίγματα και των δυο. Κατηγορούμενη : Όχι και τους δυο παράλληλα. Είτε έβλεπα αυτή είτε τον Νώντα, το ίδιο ήτανε, διπλός κόπος ήτανε….

: Όχι και τους δυο παράλληλα. Είτε έβλεπα αυτή είτε τον Νώντα, το ίδιο ήτανε, διπλός κόπος ήτανε…. Εισαγγελέας : Από το καλοκαίρι αρχίζετε να τρέφετε αισθήματα μίσους στην Ιωάννα; Αισθανθήκατε ότι σας πρόδωσε;

: Από το καλοκαίρι αρχίζετε να τρέφετε αισθήματα μίσους στην Ιωάννα; Αισθανθήκατε ότι σας πρόδωσε; Κατηγορούμενη : Ναι

: Ναι Εισαγγελέας : Σήμερα θεωρείτε ότι έφταιξε κάπου;

: Σήμερα θεωρείτε ότι έφταιξε κάπου; Κατηγορούμενη :Ναι. Με περιέπαιζε και η Ιωάννα και ο Νώντας. Το ξέρω ότι δεν ήταν λόγος να κάνω αυτή την αχαρακτήριστη πράξη. Εκ των υστέρων βέβαια αυτό.

:Ναι. Με περιέπαιζε και η Ιωάννα και ο Νώντας. Το ξέρω ότι δεν ήταν λόγος να κάνω αυτή την αχαρακτήριστη πράξη. Εκ των υστέρων βέβαια αυτό. Εισαγγελέας : Γιατί θέλατε να την παρακολουθείτε στο σπίτι της Ιωάννας;

: Γιατί θέλατε να την παρακολουθείτε στο σπίτι της Ιωάννας; Κατηγορούμενη: Για να δω αν είναι μαζί της ο Νώντας. Μου είχε μπει το μικρόβιο της εμμονής… Το Δεκέμβριο του 2019 είχα δει κάποια στίγματα από το κινητό του Νώντα στο σπίτι της Ιωάννας. Έβλεπα τα στίγματα. Και κάποια στιγμή είδα και στην εργασία της Ιωάννας, στην Θησέως.



Ο εισαγγελέας ρώτησε την 37χρονη και όσα ανέφερε σχετικά με τον τρόπο που αποφάσισε να ρίξει καυστικό υγρό στην Ιωάννα, που σύμφωνα με την ίδια ήταν ένα ντοκιμαντέρ που είδε στην τηλεόραση σχετικά με την επίθεση σε μία γυναίκα

Εισαγγελέας : Τι έπαθε αυτή η γυναίκα;

: Τι έπαθε αυτή η γυναίκα; Κατηγορούμενη : Δεν είδα ολόκληρη την εκπομπή. Είδα ότι είχε καεί ένας μέρος….

: Δεν είδα ολόκληρη την εκπομπή. Είδα ότι είχε καεί ένας μέρος…. Εισαγγελέας : Είχατε ακούσει μέχρι τότε τι προκαλεί το βιτριόλι;

: Είχατε ακούσει μέχρι τότε τι προκαλεί το βιτριόλι; Κατηγορούμενη: Ότι προκαλεί κάποια ζημιά, από το ντοκιμαντέρ αυτό που είδα πήρα την ιδέα.

Κλείνοντας την απολογία της η 37χρονη, είπε πως «θέλω να διαβεβαιώσω την Ιωάννα ότι δεν έχει να φοβάται… δεν πρόκειται να ξανακάνω την ίδια πράξη. Και να ζητήσω ειλικρινή συγγνώμη από όλους και να πω πως δεν πρόκειται να της ξανακάνω κακό».





