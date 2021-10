Οικονομία

Κικίλιας: ο Τουρισμός θα ενισχυθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τι είπε για τις επενδύσεις στον τουρισμό, τα έσοδα την φετινή σεζόν και την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού.



«Στόχευση μας είναι οι επενδύσεις στον τουρισμό να δημιουργήσουν ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, να αναβαθμίσουν το εισόδημα και να οδηγήσουν στην ευημερία της μέσης ελληνικής οικογένειας», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM.

«Από την οικογενειακή επιχείρηση στον τουρισμό μέχρι τους ξενοδόχους, τους εργαζόμενους, ξενοδοχοϋπάλληλους, το λιανεμπόριο στις τουριστικές περιοχές και όλα τα επαγγέλματα γύρω-γύρω από τον τουρισμό, υποχρέωσή μας ως κυβέρνηση είναι να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε, να μεταρρυθμίσουμε, να λύσουμε προβλήματα και να προετοιμαστούμε νωρίς για το 2022», πρόσθεσε ο κ. Κικίλιας.

Όπως τόνισε ο υπουργός Τουρισμού, 320 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν για τη στήριξη του τουρισμού, την τουριστική ανάπτυξη, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την ψηφιοποίηση, το τουριστικό μητρώο και άλλες δράσεις. «Αυτά αφορούν μόνο χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρώπη στην Ελλάδα και είναι δημόσιοι πόροι. Φανταστείτε τη μόχλευση που βλέπουμε ήδη από επενδύσεις εγχώριες και εξωχώριες, μικρές και μεσαίες στον τουρισμό, σε καταλύματα, σε πράσινα καταλύματα, σε ψηφιοποίηση, σε αναβάθμιση 3άστερων ξενοδοχείων σε 4άστερα, 4άστερων σε 5άστερα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν έχουν γίνει στο παρελθόν τέτοιες επενδύσεις στον τουρισμό και λόγω των συναρμοδιοτήτων που έχει το υπουργείο Τουρισμού με τα υπουργεία Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Εσωτερικών, ουσιαστικά πολύ μεγάλο μέρος των επενδύσεων μέσα από το RRF καταλήγει τελικά στο τουριστικό προϊόν και διαμορφώνει την τουριστική εμπειρία στη χώρα», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα έσοδα από τον τουρισμό, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι μετά τα 18 δισ. ευρώ του 2019, προ πανδημίας, με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε την κρίση, με υγειονομικά πρωτόκολλα και με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας, μεγάλο κομμάτι των οποίων είναι οι δυνάμεις του ελληνικού τουρισμού, το 2020 φτάσαμε τα 4,2 δισ. ευρώ έσοδα και 7,4 εκατομμύρια επισκέπτες.

«Για φέτος η πρόβλεψη ήταν αρχικά περίπου στα 6 δισ. έσοδα. Αναθεωρήθηκε η πρόβλεψη από τους ανθρώπους του τουρισμού ότι θα φτάσει τα 10 δισ. ευρώ και νομίζω ότι με το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που διανύουμε, με την παράταση των πτήσεων αεροπορικών εταιρειών σε κομβικούς μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Κρήτη και η Κέρκυρα μέχρι τέλος Νοεμβρίου, όπως το city break σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και με τον τρόπο που εξελίσσεται, νομίζω ότι θα επιβεβαιωθούν οι αισιόδοξοι οι οποίοι μιλούν για έσοδα 12 δισ. φέτος», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κικίλιας στην ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού, μιλώντας για επέκταση του τουριστικού προϊόντος με περιεχόμενο. Τόνισε ότι όπως επισήμανε και στις επαφές του κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη διεθνή έκθεση τουρισμού στη Γαλλία, στόχος μας είναι οι 8 εβδομάδες σχολικών διακοπών των Γάλλων, αλλά και αγορές όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και η Αυστρία. Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε ότι φέτος θα γίνει μία ακόμη τουριστική καμπάνια, Νοέμβριο με Ιανουάριο, για να στηριχθεί το «city break» (αποδράσεις σε πόλεις) και οι υπαίθριοι προορισμοί, με συγχρηματοδότηση του ΕΟΤ με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.

«Με τόσα όμορφα τοπία που διαθέτει η Ελλάδα, οφείλουμε να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός, ο οινοτουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο ορειβατικός τουρισμός και άλλες», ανάφερε ο υπουργός Τουρισμού.

