“Μπάλλος” - Κρήτη: Κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη μεγαλόνησο. Δύσκολες ώρες για τους σεισμόπληκτους.

Περιοχές στο νότιο μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου έχει πλήξει το κύμα κακοκαιρίας που κάνει από νωρίς το πρωί αισθητή την παρουσία του και στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Νίκο Συριγωνάκη, σε οικισμούς των δήμων Φαιστού, Γόρτυνας και Μινώα Πεδιάδος οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία, όπως στο δρόμο από το Αρκαλοχώρι προς τη Βιάνο στο ύψος της γέφυρας Ινίου, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο προς τον Αχεντριά, το δρόμο από Βαγιωνιά προς Λέντα, ενώ τεράστιοι όγκοι νερού - όπως είπε ο κ. Συριγωνάκης - κατεβάζουν φερτά υλικά από τα βουνά στην περιοχή των Καμαρών, όπου βρίσκονται μηχανήματα για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Νωρίτερα πρόβλημα υπήρξε στο δρόμο προς Αχεντριά, το οποίο αντιμετωπίστηκε τελικά, ενώ μηχανήματα εργάζονται πυρετωδώς για την απομάκρυνση υλικών από το οδικό δίκτυο στην περιοχή της Μάρθας του Δήμου Βιάνου.

«Προς το παρόν όλα είναι υπό έλεγχο, υπάρχει επαγρύπνηση και συντονισμός των υπηρεσιών και των δήμων», είπε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο οποίος τόνισε ότι σε επαγρύπνηση θα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και την Παρασκευή.

Στις ίδιες περιοχές καταγράφηκε νωρίτερα και χαλαζόπτωση, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Συριγωνάκη, έχει προκαλέσει προβλήματα σε ελαιοκαλλιέργειες, λίγο πριν από την έναρξη της συλλογής ελαιοκάρπου.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι προσεκτικοί.

