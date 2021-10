Πολιτική

Αμυντική συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ: Δένδιας και Μπλίνκεν βάζουν τις υπογραφές (βίντεο)

Ως μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή περιγράφεται το κείμενο που θα έχει πενταετή ισχύ.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ βρέθηκε από τις 16:00 της Πέμπτης ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Όπως ανέφερε σε tweet του, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών, πριν ξεκινήσει η συνάντηση με τον ομόλογό μου, Άντονι Μπλίνκεν.

Υπέγραψα το βιβλίο επισκεπτών, στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτων, πριν τη συνάντηση με τον ομόλογό μου των ΗΠΑ Α.Blinken - Ahead of my meeting with #USA counterpart @SecBlinken I signed the Department of State Guest Book. pic.twitter.com/SINBxF3WCy — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 14, 2021

Λίγο μετά τις 16:15 (ώρα Ελλάδος) έγινε η έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ και μετά απο περίπου 15 λεπτά, βάσει προγράμματος, oι δύο υπουργοί εγκαινίασαν, με εισαγωγικές παρεμβάσεις τους, τον τρίτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου, πριν την υπογραφή του Δεύτερου Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τον Εμιρατινό ομόλογό του, Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον.

Ακόμη, θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Center for European Policy Analysis με θέμα το ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

