Αυστρία: Ο Κουρτς ορκίστηκε βουλευτής και παραιτείται της ασυλίας του

Ο πρώην καγκελάριος αρνείται όλες τις κατηγορίες που του προσάπτονται για διαφθορά και δηλώνει έτοιμος να αποδείξει την αθωότητα του.

Ο πρώην καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, ο οποίος παραιτήθηκε λόγω κατηγοριών διαφθοράς, ορκίστηκε σήμερα βουλευτής του κοινοβουλίου, όπου και προτίθεται να αντικρούσει τις εναντίον του κατηγορίες περί διαφθοράς. Ως βουλευτής απολαμβάνει καταρχάς ασυλία, αλλά ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από αυτήν.

Λίγο πριν από την συνεδρίαση της Βουλής ο Κουρτς δήλωσε ότι θέλει τώρα να στηρίξει το έργο της κυβέρνησης "όσο το δυνατόν καλύτερα" εντός αυτής. Ο πρόεδρος του συντηρητικού Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος (OVP), το οποίο συνεχίζει να ηγείται του κυβερνητικού συνασπισμού (με τους Πράσινους), είχε ήδη εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του στις αρχές της εβδομάδας. Ο Κουρτς παραιτήθηκε από το αξίωμα του καγκελαρίου το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως έγινε γνωστό την περασμένη εβδομάδα, η Εισαγγελία Οικονομίας και Διαφθοράς (WKStA) διεξάγει έρευνα κατά του 35χρονου συντηρητικού πολιτικού για τα αδικήματα της απιστίας, της δωροδοκίας και διαφθοράς. Η ομάδα περί τον πρώην καγκελάριο φέρεται να εξασφάλισε την άνοδό του στην ηγεσία του κόμματός του και της κυβέρνησης μέσω εξωραϊσμένων δημοσκοπήσεων και εξαγοράς μέσων ενημέρωσης προκειμένου να γράφουν θετικά γι' αυτόν. Σε αντάλλαγμα, δόθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, μεταξύ των οποίων και χρήματα των φορολογουμένων, για διαφημίσεις.

Ο Κουρτς απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς ως «ψευδείς» και αρνήθηκε να αποσυρθεί από την πολιτική. Ως μέλος του Κοινοβουλίου, θέλει να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να αντικρούσει τις εναντίον του κατηγορίες. Με τη ιδιότητά του ως βουλευτή, ο Κουρτς απολαμβάνει καταρχάς ασυλίας - αλλά ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από αυτήν.

Ο πρώην καγκελάριος απέρριψε και την απαίτηση για σχηματισμό νέας κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή του OVP. Κατόπιν πρότασής του, τον διαδέχθηκε στην καγκελαρία ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, ο οποίος θεωρείται έμπιστος συνεργάτης του προκατόχου του και ανακοίνωσε ότι θα ήθελε να συνεχίσει το έργο του.

Μία δημοσκόπος η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια της έρευνας προχθές Τρίτη λόγω "κινδύνου παρεμπόδισης των ερευνών" αφέθηκε ελεύθερη σήμερα. Η Εισαγγελία Οικονομίας και Διαφθοράς (WKStA) δεν ανακοίνωσε τους λόγους. Οι εισαγγελείς υποπτεύονται ότι η δημοσκόπος έπαιξε κεντρικό ρόλο στη δημοσίευση εξωραϊσμένων δημοσκοπήσεων υπέρ του OVP.

