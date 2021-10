Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Η αξιοποίηση των πληροφοριών που έφτασαν στις αστυνομικές Αρχές, έβγαλε «λαβράκι».

Στη σύλληψη δυο αντρών προχώρησε η Αστυνομία, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Μετά από πληροφορίες που είχαν φτάσει στις Αρχές, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο ενός εκ των συλληφθέντων, βρέθηκε αυτοσχέδια συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του όπου βρέθηκαν συσκευασίες με ποσότητα κάνναβης, άνω των 7 κιλών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 13-10-2021, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 28χρονος ημεδαπός και 21χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της Νομοθεσίας περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Αναζητείται 26χρονος αλλοδαπός συνεργός τους.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των ανωτέρω στη διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Κατόπιν των ανωτέρω, μεσημβρινές ώρες της 13-10-2021, κατελήφθη 28χρονος ημεδαπός εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητου στην Νέα Ιωνία, να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό των συγκατηγορουμένων του, αυτοσχέδια συσκευασία η οποία περιείχε ακατέργαστη κάνναβη.

Σε επακόλουθη έρευνα, στην οικία του 28χρονου στην Νέα Ιωνία, βρέθηκαν (5) αυτοσχέδιες συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -7- κιλών και -200- γραμμαρίων

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

μοτοσικλέτα

το χρηματικό ποσό των -2.170- ευρώ

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών

