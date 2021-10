Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: Ο Κεγκέρογλου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για Πρόεδρος

Δείτε την επιστολή μέσω της οποίας ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του.

Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, με ανακοίνωση του έκανε γνωστό ότι θα υποβάλλει υποψηφιότητα για τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη Πρόεδρου του κόμματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο της απόσυρσης της υποψηφιότητας της Φώφης Γεννηματά, μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Η επιστολή του κ. Κεγκέρογλου:

Αγαπητοί σύντροφοι και αγαπητές συντρόφισσες,

Σας καταθέτω το ενδιαφέρον μου να υποβάλλω υποψηφιότητα στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη Πρόεδρου του Κινήματος Αλλαγής και παρακαλώ να μου χορηγήσετε το μητρώο μελών του Κινήματος. Παράλληλα, λόγω της αλλαγής των δεδομένων, παρακαλώ για τη χορήγηση της απαραίτητης προθεσμίας - τουλάχιστον μιας εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 22/10/2021- προκειμένου να την υποβάλλω μαζί με τις απαραίτητες υπογραφές.

Με εκτίμηση και συντροφικούς χαιρετισμούς

Βασίλης Κεγκέρογλου

