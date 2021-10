Πολιτική

Δένδιας για Αμυντική Συμφωνία με ΗΠΑ: “Ασπίδα προστασίας” της Ελλάδας

Όπως και η συμφωνία με τη Γαλλία, δεν στρέφεται εναντίον οιουδήποτε, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών.

«Είναι μια παρά πολύ καλή μέρα για την πατρίδα μας». Με αυτήν τη φράση ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή της νέας αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που κατοχυρώνει τα ελληνικά συμφέροντα και δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας της χώρας μας.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι η συμφωνία θέτει τα θεμέλια για τη πραγματοποίηση αμερικανικών επενδύσεων σε αμυντικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, ξεκαθάρισε «ότι αυτή η συμφωνία, όπως και η προηγούμενη συμφωνία που είχε υπογραφεί με την Γαλλία, δεν στρέφεται εναντίον οιουδήποτε. Αντίθετα δημιουργεί έναν άξονα σταθερότητας και βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των κοινωνιών της περιοχής».

