“Μπάλλος” - Λαγουβάρδος στον ΑΝΤ1: Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές (βίντεο)

Προέβλεψε πως η σφοδρή κακοκαιρία θα επηρεάσει τις επόμενες ώρες και άλλες περιοχές της χώρας. Πότε αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, προειδοποίησε ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της κακοκαιρίας “Μπάλλος”, υπογράμμισε πως θα επεκταθεί στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, αναφέροντας ενδεικτικά την Εύβοια, τις Σποράδες, αλλά και βορειότερες περιοχές. Τελευταία αναμένονται να επηρεαστούν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ο κ. Λαγουβάρδος τόνισε πως σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από το πρωί του Σαββάτου.

